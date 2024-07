Gewalt in Balingen

1 Ein Mann wurde mit einem Messer verletzt. (Symbolbild) Foto: Falko Matte - Fotolia

Während eines Streits hat ein Mann in Balingen am Samstag zur Klinge gegriffen und einen anderen schwer verletzt.









Ein 53-Jähriger soll am Samstagmittag in Balingen einen 66-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Das berichten die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Polizei. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.