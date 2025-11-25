Gewalt im Kreis Rottweil: „Gewalt ist nie privat“ – Frauen helfen Frauen ruft zur Achtsamkeit auf

216 Opfern von Gewalt konnte 2024 von der Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“ in Rottweil geholfen werden. Zwei Beraterinnen zeigen, wie sich Frauen schützen können.

Die Zahlen steigen, die Dunkelziffer bleibt unklar – die Rede ist von der Gewalt gegen Frauen. Zum internationalen Tag der Beseitigung der Gewalt gegen Frauen am Dienstag, 25. November, blickt unsere Redaktion gemeinsam mit der Beratungsstelle Frauen helfen Frauen in Rottweil auf die Lage im Kreis und darauf, wie sich Frauen schützen können.

Im Jahr 2024 habe es 389 Beratungen gegeben, berichtet Renate Weiler. Sie ist Sozialpädagogin und die fachliche Leitung der Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen + Auswege“ in Rottweil. Dadurch half die Einrichtung 216 betroffenen Personen. Je nach Fall würden die Frauen einmalig oder auch mehrfach das Angebot in Anspruch nehmen. Dabei würden Frauen aus allen Gesellschaftsschichten zur Beratung kommen. In diesem Jahr rechnet die Beratungsstelle mit noch höheren Zahlen, verraten Renate Weiler und Dorothee Golm.

Zahl der Beratungen steigt

Auch im Kreis Rottweil seien seien, wie im bundesweiten und landesweiten Vergleich, die Fallzahlen gestiegen. Dies könnte mitunter daran liegen, dass das Thema jahrelang ein „Tabu-Thema“ gewesen sei, so Weiler. Eventuell würden sich jetzt mehr Frauen trauen, Hilfe zu suchen. Das zeigt auch ein aktueller Fall in Rottweil. Dabei soll eine Frau von einem Mann auf offener Straße massiv bedrängt worden sein – sie möchte nun auf die Situation aufmerksam machen.

Doch wie sieht eine solche Hilfe aus? Zunächst müsse die betroffene Frau in die Beratungsstelle kommen. Dann gebe es unterschiedliche Wege. Zunächst müsse die Schwere des Falls geprüft werden. In Hochrisikofällen werde das Opfer so schnell wie möglich aus dem Haus geholt und beispielsweise in ein Frauenhaus gebracht. Je nach Fall bestehe auch die Möglichkeit, dem Täter ein Haus- beziehungsweise ein Annäherungsverbot auszusprechen.

Im Notfall 110 wählen

Hochrisikofälle seien Fälle, bei denen es um Leib und Leben gehe. Das sei besonders häufig der Fall, wenn der Täter nichts mehr zu verlieren habe oder Waffen besitze. Meistens seien es aber verschiedene Faktoren, berichten die beiden Beraterinnen. Doch im Notfall gelte immer: Die „110“ wählen und versuchen die Situation zu verlassen – wenn das möglich ist.

Paar-Beratung kann helfen

Doch nicht jeder Fall sei aussichtslos. Manchmal helfe bereits eine Konfliktberatung, um herauszufinden, welche Themen besonders zu Konflikten führen, oder wie sich die jeweiligen Parteien besser verhalten könnten. So sei manchmal auch eine Paar-Beratung die Lösung. Der Täter müsse dazu aber selbst erkennen, dass er ein Problem habe, so Weiler. Gerade im Bereich der Täter-Beratung gebe es aus der Sicht der Beraterinnen noch zu wenig Angebote. Aber: Weniger Täter bedeuteten auch weniger Opfer.

Das Selbstvertrauen spiele eine wichtige Rolle. Manche Frauen müssten erst lernen, dass sie auch Rechte haben und „nein“ sagen dürfen. Die „typische Geschlechterverteilung“ sei in manchen Haushalten noch immer verankert.

Daher sei Frauen helfen Frauen auch vermehrt an Grundschulen und Kindergärten zur Prävention tätig. Die Kinder sollen dadurch schon frühzeitig Grenzen kennenlernen und wie sie diese ausdrücken und behaupten können.

„Gewalt ist nie privat“

Besonders wichtig sei auch, dass die Bevölkerung nicht wegsehe. Eventuell sei es schon hilfreich, mit einem kleinen Vorwand bei den Nachbarn zu klingeln, um die Situation zu unterbrechen. „Gewalt ist nie privat“, sagt Weiler.

Schwieriger sei dies bei der zunehmenden Gewalt im Netz. Diese Gefahr bestünde nämlich rund um die Uhr und sei schneller verbreitet. Dabei sei Stalking immer wieder Thema.

Doch nicht nur direkte Opfer suchten Hilfe bei der Beratungsstelle. Besonders Kinder seien von der Gewalt zu Hause mitbetroffen. „Zuhause sollte ein Ort der Geborgenheit sein, nicht der Gewalt“, stellen die beiden Frauen klar.

Hilfemöglichkeiten

Frauen helfen Frauen + Auswege

Die Beratungsstelle in Rottweil ist telefonisch unter 0741/41314 und unter info@fhf-auswege.de zu erreichen.

Aktionswoche

Mit dem internationalen Tag der Beseitigung der Gewalt gegen Frauen geht die „Orange Week“ oder auch „Orange the World“ einher. Hierbei soll Solidarität gegenüber der Opfer gezeigt werden. Auch einige öffentliche Gebäude werden in dieser Zeit orange beleuchtet. Frauen helfen Frauen und der städtische Frauenbeirat Schramberg veranstalten in diesem Zuge seit Samstag, 22. November, einige Aktionen. Am Dienstag, 25. November, gibt es eine Fahnenaktion, um auf die Situation aufmerksam zu machen, am Donnerstag, 27. November, wird der Film „Morgen ist auch noch ein Tag“ im Subiac- Kino in Schramberg ab 20 Uhr gezeigt – der Eintritt kostet acht Euro – und am letzten Aktionstag, Samstag, 29. November, gibt es eine „Rote Schuhe“-Aktion, um den Opfern von Femiziden zu gedenken.