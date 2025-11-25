Gewalt im Kreis Rottweil: „Gewalt ist nie privat“ – Frauen helfen Frauen ruft zur Achtsamkeit auf

216 Opfern von Gewalt konnte 2024 von der Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“ in Rottweil geholfen werden. Zwei Beraterinnen zeigen, wie sich Frauen schützen können.
Die Zahlen steigen, die Dunkelziffer bleibt unklar – die Rede ist von der Gewalt gegen Frauen. Zum internationalen Tag der Beseitigung der Gewalt gegen Frauen am Dienstag, 25. November, blickt unsere Redaktion gemeinsam mit der Beratungsstelle Frauen helfen Frauen in Rottweil auf die Lage im Kreis und darauf, wie sich Frauen schützen können.