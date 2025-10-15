Gewalt im Kreis Rottweil: Fußfessel für handgreifliche Männer?

Renate Weiler und Hanne Blust von der Fachberatungsstelle des Vereins „Frauen helfen Frauen + AUSWEGE“ verzeichnen eine massive Zunahme der Fälle von häuslicher Gewalt.
Häusliche Gewalt, Femizide – bundesweit ist hier ein massiver Anstieg der Fälle zu verzeichnen. „Auch bei uns hier in Rottweil steigen die Zahlen stark, deswegen wird der Schutz vor Gewalt immer wichtiger“, bestätigen Hanne Blust und Renate Weiler von der Fachberatungsstelle des Rottweiler Vereins Frauen helfen Frauen + AUSWEGE die traurige Entwicklung. „Und die Fälle der häuslichen Gewalt betreffen fast alle Altersgruppen und gehen quer durch alle Schichten“, informieren sie.