Gewalt gegen Frauen: Auch der Kreis Calw bleibt nicht verschont

Ein Aktionsabend im Landratsamt Calw macht deutlich, wie allgegenwärtig Gewalt gegen Frauen ist. Und warum Veränderung nur gemeinsam gelingt.
Fast jede dritte Frau weltweit erfährt im Laufe ihres Lebens körperliche oder gar sexualisierte Gewalt – meist durch den eigenen Partner oder Ex-Partner. Mit diesem alarmierenden Befund einer aktuellen WHO-Studie eröffnete Tobias Haußmann, Dezernent für Jugend, Soziales und Integration beim Landkreis Calw, den Aktionsabend zum Thema im Landratsamt. Ein Einstieg, der spürbar unter die Haut ging und der die Dringlichkeit des Themas unmissverständlich in den Raum stellte.