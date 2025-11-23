Gewalt gegen Frauen: Auch der Kreis Calw bleibt nicht verschont

Ein Aktionsabend im Landratsamt Calw macht deutlich, wie allgegenwärtig Gewalt gegen Frauen ist. Und warum Veränderung nur gemeinsam gelingt.

Fast jede dritte Frau weltweit erfährt im Laufe ihres Lebens körperliche oder gar sexualisierte Gewalt – meist durch den eigenen Partner oder Ex-Partner. Mit diesem alarmierenden Befund einer aktuellen WHO-Studie eröffnete Tobias Haußmann, Dezernent für Jugend, Soziales und Integration beim Landkreis Calw, den Aktionsabend zum Thema im Landratsamt. Ein Einstieg, der spürbar unter die Haut ging und der die Dringlichkeit des Themas unmissverständlich in den Raum stellte.

Ziel des Landratsamtes sei es, Gewalt zu entstigmatisieren und Betroffene sichtbar zu machen, betonte Haußmann. Eine zentrale Rolle spiele dabei das Frauenhaus Calw, das seit Jahren konkrete Hilfe leiste und sensibilisiere.

Programm rund um den Gedenktag organisiert

Rund um den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November organisierte die Kreisverwaltung gemeinsam mit dem Frauenhaus Calw ein Programm. Vom 17. bis 28. November ist im Gebäude A, Ebene 0, eine Plakatausstellung unter dem Titel „Unfassbar – Häusliche Gewalt einmal ganz öffentlich“ zu sehen.

16 Arbeiten von Studierenden des Studiengangs „Visuelle Kommunikation“ der Hochschule Pforzheim rücken das Thema häusliche Gewalt eindrucksvoll in den Blick. Vorausgegangen war ein Austausch zwischen den Studenten, ihrem Professor Sebastian Hackelsperger und Mitarbeiterinnen des Frauenhauses.

„Wenn das Patriarchat in Therapie geht“

Das Fachpersonal des Frauenhauses machte in seinen Worten zur Ausstellung deutlich, wie allgegenwärtig das Thema ist: Nahezu täglich wird in Deutschland eine Frau ermordet. Die Instagram-Seite @femizide_stoppen dokumentiert diese Fälle – nüchterne Auflistungen, die beim Publikum im Raum sichtbare Betroffenheit auslösten, als einige Namen laut vorgelesen wurden. Auch der Kreis Calw blieb im vergangenen Jahr nicht verschont: Am 2. September 2024 wurde eine 25-jährige Frau aus Bad Teinach-Zavelstein von ihrem Partner getötet.

Im Anschluss übernahm Katharina Linnepe die Bühne. Die Moderatorin, Autorin und Komödiantin ist vor allem als feministische Stimme im Netz bekannt. Auf Instagram begann Linnepe, kurze Videos zu veröffentlichen, in denen sie als Therapeutin das Patriarchat auf die Couch legte – behandelt wie einen eigenen Patienten. Der Erfolg blieb nicht aus: Bald meldeten sich Verlage bei ihr, erzählt die Autorin. So entstand die Idee zu einem satirischen Buchprojekt mit dem Titel „Wenn das Patriarchat in Therapie geht“.

„Ohne Humor ginge gar nichts mehr“

In ihrem Buch, so erklärte Linnepe, stelle sie sich das Patriarchat als Individuum vor, das im Laufe der Therapie die Diagnose der Persönlichkeitsstörung „Dunkle Triade“ erhält. Bestehend aus Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie, handle es sich dabei gleichzeitig um eine antisoziale Störung, so die Autorin. Auszüge daraus las sie dem Publikum vor und sorgte trotz der Schwere des Themas immer wieder für Lacher.

Häufig sei Linnepe bereits gefragt worden, wie sie bei all den schweren und ernsten Themen ihren Humor behalten kann. Ihre Antwort sei klar: „Ohne Humor ginge gar nichts mehr.“ Mit klaren Worten spannte Linnepe schließlich den Bogen zum Anlass des Abends: das „innige Verhältnis“ zwischen Patriarchat und Gewalt. Patriarchale Strukturen begünstigten verschiedenste Formen von Gewalt – auch häusliche Gewalt.

Eine „Langzeittherapie“ mit dem Patriarchat werde nicht funktionieren, stellte Linnepe fest. Die Lösung liege vielmehr in Selbstermächtigung. Macht bedeute – wie Hannah Arendt es einst formulierte – „sich mit anderen zusammenzuschließen“. Erst gemeinschaftlich könne gesellschaftlicher Wandel gelingen.