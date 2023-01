1 Die Furtwanger Feuerwehr bei einem Einsatz im vergangenen Jahr. Ein Vorfall im Herbst 2021, bei dem die Männer beleidigt und bedroht wurden, scheint ein Einzelfall gewesen zu sein. (Archivbild). Foto: Eich

Gewalt gegenüber Einsatzkräften ist derzeit ein viel diskutiertes Thema – auch in Furtwangen kam es im vorletzten Jahr zu einem unschönen Erlebnis für die Feuerwehr. Wie ist die Lage derzeit? Kommandant Jochen Löffler gibt Auskunft.















Furtwangen - Es sind Nachrichten, die sprachlos machen: In der Silvesternacht wurden in Deutschland etliche Einsatzkräfte angegriffen – darunter auch Feuerwehrleute. Die Anzahl der Gewaltangriffe auf Feuerwehrleute und Rettungskräfte hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Der Deutsche Feuerwehrverband fordert nun ein hartes Durchgreifen bei Angriffen auf Einsatzkräfte. "Der Staat muss dafür Sorge tragen, dass Feuerwehren, aber auch Rettungsdienste und Polizei als Vertreter des Staates nicht ohne harte Strafen angegriffen werden", sagte der Verbandspräsident Karl-Heinz Banse in Berlin. "Die Gesetze geben das her."