Gewalt gegen Bahnpersonal: Mann soll Lokführer geschlagen und gewürgt haben

Die Bundespolizei sucht Zeugen eines gewalttätigen Vorfalls am Bahnhof von Rheinfelden.
Einem bislang unbekannten Mann wird vorgeworfen am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr in Wyhlen in den Zug RB 30 eingestiegen zu sein und mehrfach die Türen blockiert zu haben. Nach Ankunft am Bahnhof Rheinfelden, Bahnsteig 1, habe sich der Mann über die Verspätungsdurchsage des Triebfahrzeugführers beschwert. Der Mann stieg dann erneut in den Zug und wollte den Lokführer zur Rede stellen. Dieser habe den Mann aus dem Zug gedrängt, schreibt die Bundespolizei.