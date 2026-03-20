Ein inzwischen freigestellter Basler Polizist muss sich seit Freitag wegen schwerer Gewalt gegen zwei Asylsuchende vor dem Strafgericht in Basel verantworten.
Der Schweizer muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Lebens, schwerer Körperverletzung und Amtsmissbrauchs verantworten. Der erste Vorfall ereignete sich im Februar 2023. Laut der Anklageschrift der Basler Staatsanwaltschaft soll der damals 31-jährige Polizist einen Asylsuchenden brutal verprügelt haben, nachdem dieser sich bei der Dreirosenanlage geweigert hatte, seinen Ausweis zu zeigen.