Gewalt bei der Arbeit: Psychische Gewalt am Arbeitsplatz bleibt oft unsichtbar

Helene Fischer Show 2024 Das hat die Schlagersängerin für ihre Weihnachtsshow vorbereitet

Wenn in Deutschland erste Weihnachts-Bräsigkeit einkehrt, kommt Helene Fischer in die Wohnzimmer geschwebt. In ihrer Show trifft sie 2024 auf Popstars und einen Ex-Partner. Hier sind die Highlights.