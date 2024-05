3 Innenminister Matus Sutaj Estok informiert auf einer Pressekonferenz. Das Attentat auf Fico hatte nach Einschätzung der Regierung ein "klar politisches Motiv". Foto: Denes Erdos/AP/dpa

Ministerpräsident Fico sucht das Gespräch mit Bürgern, da fallen Schüsse. Erst vor wenigen Tagen warnte der linkspopulistische Politiker vor drohenden Gewalttaten. In Lebensgefahr schwebt er offenbar nicht mehr.









Bratislava - Ein Attentat auf Regierungschef Robert Fico hat das EU- und Nato-Land Slowakei in einen Schockzustand versetzt. Fico soll nach Angaben von einem der Vizeregierungschefs des Landes außer Lebensgefahr sein. Nach seinem Kenntnisstand sei die Operation gut verlaufen und Fico befinde sich "im Moment nicht in lebensbedrohlichem Zustand", sagte der rechtspopulistische Umweltminister Tomas Taraba in der Nacht der BBC.