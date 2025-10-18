Gewalt an Schulen: Kreis Lörrach bleibt von Trend nicht verschont

Cyber-Mobbing, Gewalt und neuerdings missbräuchliche Amok-Androhungen sind ein Thema im Landkreis. Das bestätigt Nicolas Bühler, Vorsitzender der GEW Lörrach.
Die Polizeistatistik im Kreis spricht eine deutliche Sprache: Keine andere Sparte in der Kriminalität steigt derzeit so rasant an wie die Gewalt unter Kindern. Die Hemmschwelle der unter 14-Jährigen sei dramatisch gesunken. Sie schrecken vor körperlicher Gewalt nicht zurück, um Konflikte zu lösen. Strafunmündige Kinder sind tatsächlich die Sorgenkinder der Ordnungsbehörden, bestätigte jüngst auch Landesjustizministerin Marion Gentges bei ihrem Besuch in Lörrach. Sie bezifferte den Anstieg von Gewalt bei Kindern unter 14 Jahren mit 60 Prozent.