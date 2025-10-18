Gewalt an Schulen: Kreis Lörrach bleibt von Trend nicht verschont

Die Polizeistatistik im Kreis spricht eine deutliche Sprache: Keine andere Sparte in der Kriminalität steigt derzeit so rasant an wie die Gewalt unter Kindern. Die Hemmschwelle der unter 14-Jährigen sei dramatisch gesunken. Sie schrecken vor körperlicher Gewalt nicht zurück, um Konflikte zu lösen. Strafunmündige Kinder sind tatsächlich die Sorgenkinder der Ordnungsbehörden, bestätigte jüngst auch Landesjustizministerin Marion Gentges bei ihrem Besuch in Lörrach. Sie bezifferte den Anstieg von Gewalt bei Kindern unter 14 Jahren mit 60 Prozent.

Sozial-emotionale Defizite „Wir gehen im Moment auf Messers Schneide“, informierte Christoph Faller, Schulleiter der Max-Metzger-Schule, zuletzt den Schopfheimer Gemeinderat, als es um die Bewilligung von Geldern für die Schulsozialarbeiter ging. „Wir müssen als Lehrer Schulsozialarbeit leisten“, berichtete er, „bis hinein in die Familien.“ Dabei sei angesichts der Probleme in den Familien „nicht nur ein bisschen zu tun, sondern die ganze Zeit“. Dieser Aufwand gehe „auf Kosten des Bildungsauftrags“, schloss Faller.

Wie man dem Antrag der Schulleitung der Max-Metzger-Schule und den statistischen Auswertungen des Diakonischen Werkes entnehmen kann, sind die sozial-emotionalen Defizite in der Schülerschaft auch nach dem Abebben der Pandemie nicht weniger geworden. Im Gegenteil: Kinder besonders aus bildungsfernen Haushalten und Kinder mit großen Lücken in den frühkindlichen Basiskompetenzen verschärfen die Situation vor Ort. Auch viele traumatisierte Kinder mit Flüchtlingsgeschichten stellen die Schulen vor immer höhere und weitreichendere Herausforderungen. Davon berichteten dem Ausschuss in Schopfheim Melanie Vahl von der Diakonie und Schulsozialarbeiterin Susanne Lösch. Sie sprach von Konflikten und Gewalt in der Schule.

Dass die Schulsozialarbeit in den aktuellen Zeiten unverzichtbar ist und weiterhin gefördert werden sollte, zeigt sich an der Statistik der Jugendhilfe im Landkreis sowie die Polizeistatistik.

Schulsozialarbeit wichtig für Prävention

Für „supernotwendig“ hält auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft die Einrichtung von Schulsozialarbeit an Bildungseinrichtungen.

„Im Vergleich sind wir zwar noch nicht so von körperlicher Gewalt an Schulen betroffen wie andere Kreise“, sagt Nicolas Bühler von der GEW auf Anfrage. Er hat an verschiedenen Schulen zur Problematik herumgehört und erfahren, dass Gewalt hier noch nicht an der Tagesordnung ist. Idealerweise greife die Schulsozialarbeit im Vorfeld und vermeide so Gewalt an Schulen. „Was es gibt, sind einzelne Amok-Androhungen. Das scheint ein neuer Trend zu werden, auch zum Zeitpunkt von Abschlussprüfungen“, so Bühler.

Medienkompetenz muss besser werden

Weiterhin ein großes Thema sei das Cybermobbing, also das Unterdrucksetzen von Mitschülern durch Posts in den sogenannten sozialen Medien. „Da passiert bei den Schülern untereinander sehr viel“, beobachtet der Pädagoge an einer Sonder-Einrichtung. Es sei deshalb richtig, dass das Kultusministerium derzeit daran arbeite, das Schulgesetz zu ändern, um private Handys zu reglementieren. Bühler wünscht sich auch, dass die Medienkompetenz der Schüler verbessert wird: „Bei der Medienerziehung passiert noch zu wenig.“ Je nach Schule müsse mehr gemacht werden, damit Kinder erkennen, wenn sie es mit Fake-News zu tun haben. Sie müssten auch besser unterrichtet werden, wie sie vor faschistischer Beeinflussung verschont bleiben.

Von Nachteil sei es, dass Plätze an Erziehungshilfeschulen im Landkreis nicht ausreichten, um auffällige Kinder schnell und rechtzeitig zu versorgen, kritisiert Bühler. Schüler mit entsprechenden Defiziten, darunter auch gewaltbereite Kinder müssten teilweise mehrere Jahre warten, bis sie einen Platz an einer sonderpädagogischen Einrichtung wie in Raitbach oder auf dem Tüllinger ergattern.