Gewalt am Villinger Bahnhof Junger Mann schlägt mit Fahrrad zu

Ein 52-Jähriger ist am Donnerstagmittag am Villinger Bahnhof von einer Gruppe junger Männer angegriffen worden. Durch einen Schlag mit einem Fahrrad wurde er am Kopf verletzt. Der Täter ergriff die Flucht.