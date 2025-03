Mann greift Frau und später Polizisten in Albstadt an

1 Die Polizei wurden alarmiert: Ein Mann würde eine Frau am Bahnhof schlagen. Foto: Ralf Geithe - stock.adobe.com

Ein 35-jähriger Mann ist am Bahnhof in Ebingen festgenommen worden, nachdem er eine Frau angegriffen hatte. Ebenfalls verletzte er die herbeigerufenen Polizisten leicht.









Für einen Mann in Ebingen endete die Nacht im Polizeigewahrsam. Dem Polizeirevier Albstadt wurde gegen 20.50 Uhr eine männliche Person gemeldet, die am Bahnhof in Ebingen eine Frau schlagen würde. Der Mann hatte am Mittwochabend später auch Polizisten tätlich angegriffen.