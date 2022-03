1 Alexander Mönch (links) von der städtischen Tiefbau-Abteilung mit Vertretern von Behörden und Vereinen bei der Gewässerbesichtigung am Unterlauf des Gersbachs Foto: Ziechaus

Eine Gewässerschau der Fließgewässer an der Schiltach in Tennenbronn hat Alexander Mönch von der Abteilung Tiefbau bei der Stadtverwaltung Schramberg organisiert.















Schramberg-Tennenbronn - In einem ersten Schritt sollten neben der Schiltach die Gewässer, die ihr von der Gemarkungsgrenze bei der Firma Schneider bis zum Gersbach zufließen, mit Fachleuten der Wasserwirtschaft und betroffenen Anliegern besichtigt werden. Dabei waren als Träger der Unterhaltungslast (Stadt Schramberg) auch Vertreter des Bauhofs und der Feuerwehr sowie der Angelsportvereine. Bei der Besichtigung sollte auch die Bewältigung von möglichen Hochwasserereignissen beurteilt werden.

Vorsicht bei künstlich verengten Stellen

In den Außenbereichen fließt die Schiltach meist offen zwischen Wiesen und Weiden, in bebauten Bereichen sind die Ufer mit Mauern befestigt, stellenweise mit sehr engem Durchlauf, wie bei der Firma Schneider. In diesen Bereichen sollen zusätzlich keine Ablagerungen angehäuft werden, die bei Hochwasser mitgespült werden könnten. Am offenen Bachlauf gibt es im Randbereich einige Ablagerungen mit Baumstämmen oder Reisig aus der Holzernte, die abgeschwemmt werden könnten.

Privater Lagerplatz: Das Holz muss weg

Nach dem Einlauf der Schiltach am Dorfweiher, der im Zuge des Baus der Festhalle umgebaut werden soll, wurde der Gersbach besichtigt. Der fließt kurz vor dem Dorfweiher der Schiltach zu und wird zuvor unter der Landesstraße durchgeführt. Der Rost am Einlauf vor der Unterführung werde vom Bauhof immer wieder von Ästen befreit, verwies der Vertreter aus dem Bauhof. Der Hang im Bereich "Unterm Wald" werde mit Gabionen befestigt und sei zwar wasserdurchlässig, das Knotengitter könne aber zu Verletzungen führen und müsse überprüft werden. Ein privater Holzlagerplatz bei der Brücke neben der Straße am Wald sei nicht ideal, weil aus den direkt über dem Bach gelagerten Holzstämmen Tannine ausgewaschen würden und ins Wasser tropften. Eigentlich sollte das Holz längst abgefahren sein, erklärte Revierförster Jürgen Obergfell zu dem zeitweisen Lager.

Als nächstes Berneck

Im weiteren Bereich oberhalb von dem Waldstreifen fließt der Gersbach offen durch Weideflächen in der Talaue. Die Trittspuren von Rindern zeigten, dass die Weiden bis zum Bach noch immer gut genutzt werden. Im besten Fall sollte eine landwirtschaftliche Nutzung etwa fünf Meter Abstand zum Bachlauf haben. Die bei der Begehung festgestellten Abflusshindernisse würden den betroffenen Anliegern mitgeteilt und notwendige Änderungen besprochen, erklärte Alexander Mönch und kündigte in einem nächsten Schritt eine weitere Gewässerschau für den Verlauf der Schiltach vom Dorfweiher bis zur Bachwirtschaft und die Berneck an.