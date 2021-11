2 Bei der Gewässerschau wurden Bereiche inspiziert, die selbst Bauhofleiter Ronny Zanger und Bürgermeister Manfred Haug nur selten sehen. Foto: Beiter

Wie überall muss man auch entlang der Bäche und Flüsse regelmäßig nach dem Rechten schauen. Dazu fand am Dienstag entlang der Starzel in Rangendingen eine Gewässerschau statt.















Rangendingen - "Es ist überall dasselbe", sagen Stefan Rapp und Flussmeister Eberhard Beck vom Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Tübingen. Da, wo eine intensive Nutzung der Anlieger nahe an die Gewässer heranreiche, sind erfahrungsgemäß die meisten zu beanstandenden Ablagerungen oder auch baulichen Anlagen im Uferbereich, in der Böschung oder auf dem Gewässerrandstreifen zu finden.

Wasserwirtschaftliche Belange, aber auch der Hochwasserschutz sowie die Gewässerökologie stehen bei der Gewässerschau im Vordergrund, erklären sie. Wie sehen die Brücken aus? Was muss in der Gewässerunterhaltung gemacht werden? All diese Dinge. "Wir müssen uns regelmäßig einen Überblick über den Zustand der Bäche verschaffen", so Rapp – weswegen die Schau alle fünf Jahre stattfinden sollte. Wegen Corona war sie in Rangendingen jetzt zwei Mal verschoben worden.

Gleichzeitig soll der Termin aber auch eine Möglichkeit für die Anlieger aus der Gemeinde bieten, Rückmeldungen an die Behörde zu geben. Diese nutzt die Schau im Gegenzug aber natürlich auch dafür, ein Auge darauf zu werfen, was dort herumliegt und eigentlich gar nicht dorthin gehört.

Neuralgische Punkte werden per GPS und Foto aufgenommen

Erstmals wurden in Rangendingen dieses Mal die neuralgischen Punkte via GPS und Foto in ein digitales Protokoll aufgenommen. Für die Mitarbeiter stelle dies eine große Erleichterung dar, entfalle so doch ein aufwendiges Einmessen des Standorts, erklärt Rapp.

Zu beanstanden gab es dabei nicht wenig. Gleich zu Beginn des Weges, am Uferstreifen entlang des Gewerbegebiets Owiesen, ruhten versteckt in den Hecken des Uferrandstreifens scheinbar vergessene – oder vielleicht doch entsorgte – landwirtschaftliche Geräte.

Gegenstände stellen eine Gefahr dar

In anderen Abschnitten sind es die verschiedensten Dinge, wie ein Komposthaufen, der Grasschnitt aus dem Grundstück, auch entsorgte Heuballen, ein Baumhaus im Uferbereich, Pflanztröge, auch illegal dort aufgestellte Hütten oder sogar ein riesiges Zelt und ein LKW-Container, die den Fachbeamten nicht gefallen.

Auch eine Asbestplatte finden sie. "Da ist dann fast schon ›Gefahr in Verzug‹", wie Stefan Rapp anmerkt. Auch feste Zäune sind ein Problem, Steckzäune für Schafe oder Ziegen dagegen nicht. "Die legen sich im Hochwasserfall nieder", lautet die Erklärung.

Im Uferbereich sowie auf den Gewässerrandstreifen darf nichts liegen oder stehen. Die Streifen sind im Außenbereich zehn Meter breit und beginnen an der Oberkante der Uferböschung. Im Innenbereich messen sie fünf Meter. Ganz kritisch wird es, wenn es sich dann auch noch um Hochwasserschutzflächen bis HQ100 handelt. "Wenn die Gegenstände oder Ablagerungen bei einem Hochwasser ins Gewässer gespült würden, stellen sie definitiv eine Gefahr für die darunterliegenden Orte dar", erklärt Stefan Rapp.

Es werde unterschieden, ob es sich um eine temporäre oder eine dauerhafte Ablagerung handle. Ersteres könne eventuell noch toleriert werden, sagt Eberhard Beck. Zum Beispiel ein kleiner Stapel Brennholz, der im Herbst wieder weg kommt. Doch den meisten Gegenständen sieht man an, dass sie schon länger dort liegen. "Die Eigentümer müssten sie nur ein paar Meter weg vom Gewässer oder etwas höher gelegen lagern." Aber in der Hochwasserzone platziert stellen sie ein Problem dar.

Grundstücksbesitzern fehlt oft nur das Bewusstsein

Vielfach fehle den Grundstücksbesitzern einfach nur das Bewusstsein, dass es nicht erlaubt oder gar gefährlich sei, was sie machen. Auch darin sieht Stefan Rapp eine Aufgabe der Gewässerschau. "Wir müssen die Leute dafür sensibilisieren." Schließlich liege es im Interesse der Allgemeinheit, dass die Funktion der Uferbereiche und Überschwemmungsgebiete sichergestellt bleibe.

Spätestens hier kommen nun das Landratsamt als Rechtsbehörde und die Gemeindeverwaltung in Rangendingen ins Spiel. Von dort aus flattert den Eigentümern der betroffenen Grundstücke demnächst eine Aufforderung ins Haus, die Ablagerungen oder baulichen Anlagen zu entfernen. Nach Ende einer Frist werde nachkontrolliert, sagt Marie-Claire Stadler von der Unteren Wasserbehörde. Ist nichts passiert, kümmere sich die Rechtsabteilung darum. Und dann könnt’s unter Umständen auch teuer werden. "Wir müssen halt einfach schauen, dass die Sachen alle wegkommen."