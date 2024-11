Gewässer in Trossingen

1 Waren es schon vor Jahren im östlichen Bereich von Schura am Schönbach die Landwirte, deren Felder wegen Aktivitäten von Bibern überschwemmt wurden, bleiben jetzt auch die Waldbesitzer im westlichen Teil im Bereich Burgbacher-Areal in Richtung Tuningen nicht verschont. Foto: Ingrid Kohler

Biber breiten sich auch auf Trossinger Gemarkung aus. Mit den negativen Folgen haben vor allem Landwirte und Waldbesitzer zu tun.









Seit sich vor etlichen Jahren der erste Biber in Schura am Schönbach in Richtung Durchhausen angesiedelt und weiter verbreitet hat, halten diese geschützten Tiere Landwirte und neuerdings auch Waldbesitzer auf Trab mit immer wieder neuen Verbissen, Biberburgen und Überschwemmungen.