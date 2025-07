Gewässer in Hornberg: Kirche plant Bachlauf statt Teich

Gewässer in Hornberg

Der Teich auf dem Gelände der Kirche in Hornberg soll einem Bachlauf weichen. Foto: Kornfeld Gegen das Zuschütten des Teichs gibt es eine Unterschriftenaktion, deren Initiatorin sich nun enttäuscht zeigt.







Der Stiftungsrat der katholischen Kirchengemeinde Hausach-Hornberg habe sich wiederholt mit der Verkehrssicherungspflicht am Teich befasst, heißt es in den kirchlichen Nachrichten. Nun wurde folgendes beschlossen, heißt es in dem Schreiben: „Der kleinere Teich wird eingezäunt, da dort ein Zaun optisch verträglich erscheint. Die Böschungsmauern bleiben, hier stand eine Veränderung nie zur Disposition. Statt des größeren Teiches wird ein bekiester Bachlauf angelegt und von einem Fachbetrieb bepflanzt. Hiermit finden Reptilien, Libellen, schützenswerte Insekten, auch das Entenpaar, wieder Wasser und eine Heimat. Ein Bachlauf ist naturnah, Beobachtungen sind weiterhin möglich. Die bis jetzt im Teich lebenden Fische bekommen eine neue Heimat“.