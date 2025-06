Gewässer in Donaueschingen: Donaurat erkundet Donauursprung

Gewässer in Donaueschingen

1 Der Donaurat mit Vertretern der Umweltministerien aus Bayern, Baden-Württemberg und des Bundes am neu revitalisierten Ursprung der Donau. Foto: RP Freiburg Die Donau weist eine gute Wasserqualität auf und wird vielseitig genutzt. Das Gewässer sollen nachhaltig bewirtschaftet werden, um den Zustand ökologisch weiter zu verbessern.







Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens tagte der Donaurat kürzlich in der Außenstelle des Regierungspräsidiums Freiburg in Donaueschingen. Das Gremium aus Vertretern der Umweltministerien Baden-Württembergs, Bayerns und des Bundes befasst sich mit den Aufgaben der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung und des Hochwassermanagements im Einzugsgebiet der Donau. Es koordiniert die wasserwirtschaftlichen Aufgaben in diesem Gebiet länderübergreifend.