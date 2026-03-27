Getroffener Beschluss: Schiltacher Rat will schnelle Sanierung der Kinzig-Stützmauer

1 Die Stützmauer zur Kinzig ist zu einem Großteil sanierungsbedürftig. Foto: Dorn Die Stützmauer zur Kinzig ist weitgehend schadhaft und muss saniert werden.







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Nachdem der Bauhof das Bauwerk vom Efeubewuchs befreit hatte, traten erhebliche Schäden zum Vorschein. Wie bei der Mauer zur Kirche hatte das Wasser über viele Jahre hinter dem Mauerwerk große Hohlräume ausgewaschen. Über gut zwei Drittel ihrer Länge ist die Stützmauer sanierungsbedürftig. Um nicht zweimal die Baustelle aufwendig einrüsten zu müssen, wurde beschlossen, Mauer und Gehweg über die ganze Länge von der Oberen Bahnhofsbrücke bis zur Schüttesäge zu sanieren.