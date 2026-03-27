Getroffener Beschluss: Schiltacher Rat will schnelle Sanierung der Kinzig-Stützmauer
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Die Stützmauer zur Kinzig ist zu einem Großteil sanierungsbedürftig. Foto: Dorn

Die Stützmauer zur Kinzig ist weitgehend schadhaft und muss saniert werden.

Nachdem der Bauhof das Bauwerk vom Efeubewuchs befreit hatte, traten erhebliche Schäden zum Vorschein. Wie bei der Mauer zur Kirche hatte das Wasser über viele Jahre hinter dem Mauerwerk große Hohlräume ausgewaschen. Über gut zwei Drittel ihrer Länge ist die Stützmauer sanierungsbedürftig. Um nicht zweimal die Baustelle aufwendig einrüsten zu müssen, wurde beschlossen, Mauer und Gehweg über die ganze Länge von der Oberen Bahnhofsbrücke bis zur Schüttesäge zu sanieren.

 

„Eile geboten“

Da auch diese Sanierung noch vor der Tunnelsanierung erfolgen sollte, sei Eile geboten. Stadtbaumeister Michael Jehle hat dazu schon vorab vier Fachfirmen kontaktiert, man könne es sich nicht erlauben, hier einfach nur darauf zu hoffen, dass sich schon genügend Bieter für die Ausschreibung interessierten. Für die außerplanmäßige Sanierung rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von einer halben Million Euro.

 