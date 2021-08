1 Die Tiere fressen die Ähren des Getreides weg. (Symbolfoto) Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Unter den Landwirten sind die Wildschweine gefürchtet. Sie richten enorme Schäden an. Michael Rentschler aus Schömberg weiß ein Lied davon zu singen. Auch seine Äcker durchwühlten die Schwarzkittel.

Schömberg - Die Tiere seien ein "Riesenproblem", zumal ihr Bestand weiter zunehme, klagt Rentschler. Besonders groß sei in diesem Jahr der Schaden auf einer Ackerfläche in Schwarzenberg gewesen. Dort hätten die Tiere eine Fläche von rund einem halben Hektar durchwühlt und die Ähren des Getreides weggefressen, berichtet der Landwirt. Der betroffene Acker in Schwarzenberg hat nach seinen Worten eine Gesamtfläche von rund zweieinhalb Hektar. Die Tiere würden sich auch ins Getreidefeld legen und damit die Ähren ebenfalls unbrauchbar machen. Den Schaden in Schwarzenberg bezifferte er auf rund 1000 Euro. Auch in einem Acker bei der Schillereiche in Schömberg seien die Tiere gewesen, berichtet der Landwirt. Allerdings seien die Schäden dort bei Weitem nicht so hoch gewesen.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen