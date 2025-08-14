Getreide im Zollernalbkreis: Ernte nach Regenfront – das sagen die Landwirte

Nach der jüngsten Regenperiode läuft die Getreideernte im Zollernalbkreis auf Hochtouren. Familie Heinzelmann aus Stetten unter Holstein berichtet über die aktuelle Lage der Landwirte.
Auf den Ackerflächen im Zollernalbkreis herrscht derzeit Hochbetrieb. Landwirte sind auf den Getreidefeldern mit Mähdreschern im Einsatz. Nach der Einschätzung von Elmar Heinzelmann, der mit seinem Sohn Markus das Hofgut Laucherttal in Stetten unter Holstein betreibt, ist die diesjährige Getreideernte bis zum Ende dieser Woche abgeschlossen.