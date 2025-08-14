Getreide im Zollernalbkreis: Ernte nach Regenfront – das sagen die Landwirte

Nach der jüngsten Regenperiode läuft die Getreideernte im Zollernalbkreis auf Hochtouren. Familie Heinzelmann aus Stetten unter Holstein berichtet über die aktuelle Lage der Landwirte.

Auf den Ackerflächen im Zollernalbkreis herrscht derzeit Hochbetrieb. Landwirte sind auf den Getreidefeldern mit Mähdreschern im Einsatz. Nach der Einschätzung von Elmar Heinzelmann, der mit seinem Sohn Markus das Hofgut Laucherttal in Stetten unter Holstein betreibt, ist die diesjährige Getreideernte bis zum Ende dieser Woche abgeschlossen.

Binnen einer Woche wurden die Felder dann abgeerntet – zuvor ließ eine Regenperiode dies nicht zu. „Mit dem Ertrag von Dinkel bin ich zufrieden“, betont Heinzelmann, dessen Familienbetrieb im Jahr 2016 auf Bio umgestellt hat. Die Frühjahrstrockenheit habe die Weizenart gut überstanden, der Ertrag sei nun sogar leicht überdurchschnittlich. Ganz im Gegensatz zu den Ackerbohnen. „Diese haben unter der Dürre gelitten.“

Pilzbefall ist temperaturbedingt im Zollernalbkreis kein Thema

Über die Qualität der Ernte könne er noch keine finale Aussage treffen. Dafür nötige Proben finden erst nach der Ernte beziehungsweise bei der Auslagerung statt. Aber Heinzelmann zeigt sich beim Besuch unserer Redaktion optimistisch – auch wenn während der Regenperiode Sorgen aufkamen, wie diese sich auf die Ernte wohl auswirkt. Bei der Qualität des Getreides komme es darauf an, ob dieses als Brot- oder lediglich als Futtergetreide vermarktet werden kann.

Immerhin: Pilzbefall ist kein Thema. Das sei es aufgrund der topographischen Lage im Zollernalbkreis aber sowieso nicht. Auf der Alb sei es schlicht zu kalt für den Schädling.

Regenfront weicht Hochsommer

Nun ist die Regenfront aber wieder dem Hochsommer gewichen. Die Familie Heinzelmann ist daher mit zwei Mähdreschern im Einsatz, möchte die Getreideernte so schnell wie möglich einfahren. „Als Landwirte sind wir einfach auf das Wetter angewiesen.“ Das hieße, dass bei gutem Wetter auch am Wochenende sowie bis spätabends gearbeitet werden müsse.

Nach der Getreideernte folgt in der Landwirtschaft der „Stoppelsturz“

Die Getreideernte ist so rasch abgeschlossen – auch dank moderner Technik und größeren Maschinen. „Heutzutage geht es viel schneller als früher“, berichtet Elmar Heinzelmann weiter.

Nach der Reinigung und – wenn nötig – Trocknung wird die Ernte bei den Heinzelmanns in die eigene Getreidehalle mit einer Lagerkapazität von 1000 Tonnen eingelagert. Vermarktet wird das Getreide zu gegebener Zeit, auch abhängig von der Marktlage

Abgeschlossen sind die Arbeiten auf dem Feld damit aber nicht: Nach der Ernte folgt der sogenannte „Stoppelsturz“. Damit bezeichnet wird die erste Bodenbearbeitung nach der Getreideernte. Ziel ist es, Ernterückstände wie Stroh und Ausfallgetreide einzuarbeiten, die Bodendecke zu lockern und Unkraut zu bekämpfen. Bis in den Herbst werden die Böden noch mehrmals bearbeitet; auf jenen, die im Frühjahr wieder ausgesät werden, wird eine Zwischenfrucht gepflanzt. „Nährstoffe binden, Bodenfruchtbarkeit fördern“, sind laut Markus Heinzelmann die damit verbundenen Ziele.

Und wenn dann doch mal wieder Regenwetter herrscht, bleibt die Arbeit nicht aus. „Liegengebliebene Büroarbeit, Maschinen herrichten“, nennt Markus Heinzelmann typische Aufgaben bei schlechtem Wetter.

Den Betrieb der Familie Heinzelmann an der nordöstlichen Landkreisgrenze gibt es seit dem Jahr 1963. Elmar Heinzelmann hat diesen 1992 von seinem Vater übernommen. 2023 ist Sohn Markus eingestiegen. Neben den 220 zu bewirtschaftenden Hektar Fläche im Raum Burladingen, kommen die Mähdrescher auch im landwirtschaftlichen Lohnbetrieb der Heinzelmanns zum Einsatz.

So schätzt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes die Lage ein

Andrang beim Landhandel

Nicht alle Ackerbaubetriebe im Landkreis haben Lagerkapazitäten wie das Hofgut Laucherttal der Familie Heinzelmann. Ein Problem daher dieser Tage: Lange Wartezeiten für die Landwirte beim Landhandel, wie Felician Schäfer, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes im Zollernalbkreis, beim Pressegespräch informiert. Er berichtet zur allgemeinen Lage der Landwirtschaft im Kreis, dass die Stroherträge unterdurchschnittlich ausgefallen seien. „Teils um die Hälfte weniger als im vergangenen Jahr“, so Schäfer. Dies betreffe vor allem die Tierhalter.

Weniger Feuchtigkeit, weniger Gewicht

Dazu spricht er die Getreidefeuchtigkeit an. Diese sollte nicht über 14,5 Prozent liegen, befindet sich aufgrund des trockenen Wetters derzeit bei nur elf bis zwölf Prozent. Einerseits sei dies gut, da die 14,5-Prozent-Marke unterschritten werde, andererseits bedeute weniger Feuchtigkeit auch weniger Erntegewicht. „Wir werden schließlich nach Tonnen bezahlt.“

Viehbetriebe kommen über Winter

Die Grundlanderträge – rund 70 Prozent im Kreis seien Grünland-, 30 Prozent Ackerlandflächen – seien im Frühjahr noch gut ausgefallen, hätten dann aber unter der Trockenheit gelitten. Aber: „Die Viehbetriebe kommen über den Winter“, informiert Schäfer.