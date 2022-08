1 Die Hechinger Bierkönige Johannes Weigold, Martin Lacher und Daniel Jokisch haben in einer Online-Auktion mächtig zugeschlagen. Foto: Lieb

Na dann Prost. Sagenhafte 19 000 Flaschen Bier haben Johannes Weigold, Martin Lacher und Daniel Jokisch in einer Internet-Auktion ersteigert. Der Gerstensaft wird jetzt an Hechinger Vereine gespendet. Noch sind Bewerbungen möglich.















Hechingen - Vereine sowie gemeinnützige oder kirchliche Institutionen können sich nun unter der Internetadresse: "bierfuerVereineZAK@web.de" um ein Kontingent bewerben. Sie erhalten dann eine bunte Zusammenstellung von Bieren, denn das Lager ist in dieser Hinsicht bunt gemischt.

Bierlager wird wegen Insolvenz versteigert

Fragt sich natürlich: Wie kommt man zu so viel Bier? Alles begann an einem Juliabend, als Johannes Weigold im Internet Auktionsplattformen durchstreifte. Für seinen Fenstterbau- und Zimmermannsbetrieb hat er hier schon häufiger günstig Ausrüstung erstehen können. Aber irgendwie stach ihm an diesem Abend die Bier-Auktion ins Auge.

Anlass war die Insolvenz eine Online-Bierhändlers aus dem Bereich Groß-Gerau gewesen, dessen gesamtes Getränkelager auf diese Weise zu Geld gemacht werden solltre. Eine bunte Mischung unterschiedlicher Biere. Augustine, Zötler, Störtebecker, und so fort. Alle noch in bestem Zustand und weit vom Ablaufdatum entfernt. Manche alkoholfrei, andere nicht. Und bald war klar, der Zuschlag könnte bei nicht einmal 6000 Euro liegen. Ein Spottpreis für diese Biermenge.

»So viel Bier kriegen wir nie getrunken«

Johannes Weigold rief seine Freunde Martin Lacher und Daniel Jockisch an, fragte, ob sie hier mitmachen wollen, und lief damit offene Türen ein. Es wurde mitgeboten, und für 5406 Euro erhielten die Drei den Zuschlag. Auf die erste Freude folgte dann allerdings die Erkenntnis: "So viel Bier kriegen wir nie getrunken". Bald war klar, dass hier eine Spendenaktion die einzige Lösung wsein würde. Und eine weitere Frage tauchte auf: Wie transportiert man 1280 Bierkisten nach Hechingen?

Beim Transport half schließlich Johannes Weigolds Nachbar Olaf Kahlwies, der Kontakt zur Spedition Wagner in Nehren hat und einen 40-Tonner samt Fahrer für diesen Zweck zur Verfügung stellte. Allerdings wurde es dann sehr anstrengend für die drei Bierkönige, die Flaschen transportgerecht in Kisten zu verstauen, denn für den Online-Versand warten sie bereits in Kartons verpackt.

Etwa 20 Vereine haben sich schon gemeldet

Einfacher war dann die Frage zu beantworten, wer denn in den Genuss einer Bierspende kommen könnte. Alle drei haben ein Herz für Vereine und setzen sich dafür ein, die Gemeinschaft zu stärken. Also wurde das Angebot gemacht, dass sich Vereine sowie gemeinnützige oder kirchliche Institutionen für ein Kontingent bewerben können. Die Aktion läuft schon einige Tage, und gemeldet haben sich bereits unter anderem der TSV Stetten, die Hechinger Stadtkapelle, der Musikverein Bisingen, der Tauchclub, die Musikvereine Stetten und Sickingen und der SV Weildorf. Etwa 20 Bewerbungen seien schon eingegangen, so Johannes Weigold, "aber wir haben noch genügend Vorräte da." Wer sich also unter "bierfuerVereineZAK@web.de bewirbt, hat beste Chancen, am Auktionsbier-Segen teilhaben zu können.