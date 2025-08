1 Bier wird in Deutschland seltener getrunken. Foto: Matthias Balk/dpa Die deutschen Brauereien werden ihre alkoholhaltigen Biere immer schwerer los. Die aufstrebenden alkoholfreien Sorten können die Verluste beim herkömmlichen Bier nur eindämmen.







Link kopiert



Wiesbaden - Die Menschen in Deutschland trinken immer weniger Bier. Im ersten Halbjahr 2025 haben die deutschen Brauereien so wenig alkoholhaltiges Bier im In- und Ausland abgesetzt wie noch nie seit Einführung der Statistik im Jahr 1993, berichtet das Statistische Bundesamt.