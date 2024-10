Getränk für Schlachtfest: Mühlenbacher brauen wieder Bier

1 Elf Bierbrauer aus der Ortenau haben das Werner-Dick-Bier fürs Schlachtfest der Mühlenbacher Narrenzunft gebraut. Foto: Sybille Wölfle

In Mühlenbach wurde erstmals ein Werner-Dick-Bier unter fachkundiger Anleitung gebraut. Ausgeschenkt wird es am 23. November im Rahmen des Schlachtfests der Narrenzunft.









Elf Bierbrauer aus dem Ortenaukreis haben sich am Samstag beim „Hogi-Dogi“ getroffen, dem ehemaligen Haus der Großeltern von Gastgeber Horst Keller. Es wurde ein ganz besonderes Bier gebraut, das nach seiner Reife am 23. November beim Schlachtfest der Mühlenbacher Narrenzunft, ab 17 Uhr ausgeschenkt wird. In Gedenken an den kürzlich verstorbenen, langjährigen Braukollegen Werner Dick, wird der Gerstensaft dieses Jahr den Namen Werner-Dick-Bier tragen. Hinter dem ehemaligen Narrendomizil „Hogi-Dogi“ wurde das Feuer unter den drei großen Kesseln am Samstag schon früh morgens ab sieben Uhr geschürt. Dampf stieg auf, als Horst Keller seine langjährigen Bierbrauer-Freunde begrüßte und aufs Herzlichste willkommen hieß. Eine besondere Freude war es ihm, dass die 23-jährige Brauerin Katharina Thrun extra aus Freising (Nähe München) angereist war, wo sie momentan Brauwesen und Getränketechnologie studiert. Auch Ehrenvogt Martin Bürkle von der Ortenberger Fasentgemeinschaft Freies Montenegro hatte es sich nicht nehmen lassen, diesem besonderen Ereignis beizuwohnen. Zahlreiche Zaungäste blickten den Bierbrauer-Kollegen ebenfalls immer wieder bei der Arbeit über die Schulter. „Ich freue mich, dass wir wieder so eine tolle und lustige Runde sind, obwohl uns der Verlust unseres Kollegen sehr traurig gestimmt hat“, sagte Keller. Trotz allem sei das Wichtigste das Zusammenkommen, die Fachsimpelei und das Pflegen dieser Tradition nach alter Väter Sitte. Streng nach dem ältesten Lebensmittelgesetz und dem deutschen Reinheitsgebot aus dem Jahre 1516 wurde das Gerstenmalz eingeweicht und unter dem an der Wand befestigten Braustern unter ständigem Rühren erhitzt. Mittels einer Spindel entnahmen die Bierbrauer immer wieder Proben um die Dichte der Maische im Auge zu behalten. Diese wurde später geläutert, beziehungsweise abgesiebt, die Würze gekocht und der Hopfen beigefügt. Nach dem Abkühlen der Flüssigkeit wurde die Bierhefe zugesetzt, um den langwierigen Gärprozess in Gang zu bringen, der Malzzucker in Alkohol und Kohlensäure umwandelt. Abschließend muss das Jungbier, zuerst offen, später geschlossen, mindestens fünf Wochen in Ruhe reifen, um den Urgeschmack eines Bieres zu erhalten. Die gut gelaunte Truppe stärkte sich immer wieder zwischendurch mit Weißwürsten, dem berühmt berüchtigten Schwartenmagensalat oder Kuchen, Brezeln und Kaffee. Natürlich durfte auch das ein oder andere Bier und Schnäpschen nicht fehlen. Gegen Abend ließen die Freunde das Tagwerk in der gemütlichen Stube noch einmal Revue passieren, auch um die einzelnen Arbeitsprozesse im Sudbericht festzuhalten und ganz genau zu dokumentieren.