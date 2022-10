1 Eines dieser Schafe wurde in einem Garten im Ernet von einem anderen Tier getötet. Die anderen vier Schafe, die dort weideten, blieben unversehrt. Foto: privat

Mit einem toten Schaf in Lahr muss sich die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg befassen. Das Tier ist auf einer Weide im Ernet zu Tode gebissen worden – ob von einem Hund oder einem Wolf, wird bei Untersuchungen geklärt.















Link kopiert

Lahr - Am Montagabend ist der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) das tote Schaf gemeldet worden, hat das Umweltministerium in Stuttgart am Mittwoch mitgeteilt. "Zum jetzigen Zeitpunkt können die Fachleute der FVA noch nicht sagen, ob ein Wolf das Schaf getötet hat", so das Ministerium. Die Situation vor Ort sei dokumentiert worden. Der Tierkörper werde nun beim Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Freiburg untersucht. Genetische Proben wurden an das Senckenberg-Institut übermittelt.

Das tote Schaf war von dessen Besitzerin gefunden worden. Insgesamt fünf Schafe beweideten bei der Kleingartenanlage im Ernet einen fest eingezäunten Garten. Das Schaf muss zwischen Sonntagmittag und Montag gerissen worden sein, so die Besitzerin. Die vier anderen Schafe sind unversehrt.

Keine Spekulationen

Peter Bux von der Jägervereinigung wurde zum toten Schaf gerufen und hat dafür gesorgt, dass es jetzt untersucht wird. Er will nicht darüber spekulieren, welches Tier das Schaf getötet hat. Seine persönliche Einschätzung ist, dass die Kleingartenanlage Ernet mit dem nahe gelegenen Wohngebiet "keine Gegend ist, wo ein Wolf seine Beute sucht". Man müsse jedoch das Untersuchungsergebnis abwarten, was einige Tage dauern dürfte.

Lahr liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald, in dem sich drei Wölfe niedergelassen haben, so das baden-württembergische Umweltministerium. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über den Sachverhalt informiert.

Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf melden

Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden: info@wildtiermonitoring.de oder Telefon 0761/4018-274. Ausführliche Informationen zum Fördergebiet Wolfsprävention im Schwarzwald und zum Herdenschutz, Daten zu Wolfssichtungen im Land sowie Verhaltenshinweise beim Zusammentreffen von Mensch und Wolf finden Interessierte auf der Internetseite des Umweltministeriums unter www.um.baden-wuerttemberg.de.