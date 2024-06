So gedenken die Polizisten in Villingen ihres Kollegen in Mannheim

1 Polizisten kommen am Revier in Villingen zusammen, um für den getöteten Kollegen in Mannheim eine Schweigeminute abzuhalten. Foto: Marc Eich

Der Schock sitzt noch immer tief: Nach einem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim, trauern die Beamten um ihren Kollegen. In Villingen beteiligte man sich am Freitag an einer Schweigeminute.









Freitag, 11.34 Uhr, auf dem Gelände des Polizeireviers in Villingen. Dort, wo sonst geschäftiges Treiben herrscht, wurde es ganz still – eingeschaltete Blaulichter leuchteten auf. Exakt eine Woche nach dem hinterhältigen und tödlichen Angriff auf einen 29-jährigen Polizisten in Mannheim gedachten die Beamten ihres Kollegen.