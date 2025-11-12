Die deutsche Arzneimittelindustrie wächst. Doch Patienten müssen immer wieder auch mit Engpässen zurechtkommen. Die Bundesregierung sucht jetzt den Dialog über die Bedingungen am Standort.
Berlin - Die Bundesregierung lädt am Mittwoch die Pharma- und Medizintechnikbranche ins Kanzleramt, um über eine bessere Arzneiversorgung und attraktivere Standortbedingungen zu beraten. Zu dem Gespräch bei Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) werden Vertreter von Unternehmen und Verbänden sowie mehrerer Bundesministerien erwartet. Das Treffen soll der Auftakt für eine Pharma- und Medizintechnikstrategie bilden.