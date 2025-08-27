Gesundheitswesen in Müllheim: Für eine nahtlose Versorgung der Patienten

Die Helios Klinik und das Elisabethenheim in Müllheim haben eine Kooperation geschlossen, um Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt nahtlos in die solitäre Kurzzeitpflege überzuleiten. Insgesamt stehen dafür zwölf Plätze zur Verfügung, acht davon exklusiv im Rahmen der Zusammenarbeit, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, eine lückenlose Anschlussversorgung zu gewährleisten und den Übergang in die Rehabilitation oder häusliche Pflege optimal zu organisieren.

Für die Helios Klinik Müllheim ist die Kooperation ein zentraler Baustein im Entlassmanagement: „Gerade für ältere oder mobilitätseingeschränkte Patienten ist ein strukturierter Übergang entscheidend für die Genesung“, erklärt Claus Henning Läppchen, Chefarzt für Neurologie und Geriatrie an der Helios Klinik Müllheim. „Durch die feste Platzreserve von acht Betten im Elisabethenheim können wir Entlassungen planbar gestalten und gleichzeitig die notwendige medizinische Kontinuität sichern.“

Auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen

Uwe Alker, Einrichtungsleiter des Elisabethenheims Müllheim, betont in der Mitteilung: „Die enge Abstimmung mit der Helios Klinik ermöglicht uns, individuell auf die Bedürfnisse der Patienten einzugehen.“ Diese würden dabei von modernen Einzelzimmern, einer barrierefreien Ausstattung, einem guten Personalschlüssel und gezielter Physiotherapie vor Ort profitieren.

Auch aus Sicht der Klinikleitung ist die Vereinbarung ein wichtiger Schritt: „Wir stellen sicher, dass zwischen Krankenhausentlassung und der nächsten Versorgungsstufe keine Betreuungslücken entstehen“, betont Klinikgeschäftsführer Thorsten Sleifir. „Mit der sogenannten Patient Journey, die konsequent trägerübergreifend, sektorenübergreifend und regional gedacht ist, verbessern wir die medizinische Qualität und entlasten auch die Angehörigen.“

An die hausärztliche Versorgung angebunden

Ergänzt wird das Modell durch die Anbindung an die örtliche hausärztliche Versorgung. Bernd Gugel, Facharzt für Innere Medizin, und sein Praxis-Team übernehmen Patienten aus der Kurzzeitpflege und begleiten sie bis zum Eintritt in die Reha oder zur Rückkehr nach Hause – vor Ort im Elisabethenheim.

Auch der Müllheimer Bürgermeister Martin Löffler freut sich über die Kooperation: „Sie ist ein wichtiger Schritt für die Gesundheitsversorgung in unserer Region und zeigt eindrucksvoll, wie durch gute Vernetzung eine lückenlose Betreuung gelingen kann. Das wird die Gesundheitsversorgung unserer Bürger verbessern“, meint er.