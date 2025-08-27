Gesundheitswesen in Müllheim: Für eine nahtlose Versorgung der Patienten

Die Helios Klinik Müllheim stärkt das Entlassmanagement mit dem Elisabethenheim.
Die Helios Klinik und das Elisabethenheim in Müllheim haben eine Kooperation geschlossen, um Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt nahtlos in die solitäre Kurzzeitpflege überzuleiten. Insgesamt stehen dafür zwölf Plätze zur Verfügung, acht davon exklusiv im Rahmen der Zusammenarbeit, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, eine lückenlose Anschlussversorgung zu gewährleisten und den Übergang in die Rehabilitation oder häusliche Pflege optimal zu organisieren.