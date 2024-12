Gesundheitswesen: Ärztevertreter: Versorgungslücke ohne syrische Fachkräfte

1 Sollten viele syrische Fachkräfte in ihre Heimat zurückkehren, fürchten Ärzte- und Pflegevertreter Versorgungslücken. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Im deutschen Gesundheitswesen arbeiten Tausende syrische Fachkräfte. Ärzte- und Pflegevertreter warnen vor Schwierigkeiten bei der Patientenversorgung, sollten diese Menschen nach Syrien zurückkehren.









Berlin - Ärzte- und Pflegevertreter warnen vor einer Versorgungslücke im Gesundheitswesen, sollten viele syrische Fachkräfte nach dem Umbruch in ihrem Herkunftsland Deutschland verlassen. "In ländlichen Regionen halten syrische Ärztinnen und Ärzte die Versorgung in Krankenhäusern aufrecht, ohne sie wird es eng", sagte der Präsident des Verbandes leitender Krankenhausärztinnen und -ärzte, Michael Weber, der "Bild".