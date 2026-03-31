Gesundheitsversorgung: Warum das Dreilandklinikum Lörrach eine Chance für die Region ist

Der Districtrat des Trinationalen Eurodistricts Basel macht sich Gedanken über die Zukunft der medizinischen und pflegerischen Versorgung.
Die zukünftige medizinische und pflegerische Versorgung der Gesellschaft in Anbetracht des demografischen Wandels war Thema der jüngsten Plenarsitzung des Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB). TEB-Vorsitzende Diana Stöcker hatte dazu ins Kreisklinikum nach Lörrach eingeladen. Dort referierten Udo Lavendel, Vorsitzender Geschäftsführer der Kliniken des Landkreises, sowie Rolf Steinegger, Vorsitzender des Caritasverbands Hochrhein vor dem trinationalen Publikum.