Gesundheitsversorgung: Warum das Dreilandklinikum Lörrach eine Chance für die Region ist

Die zukünftige medizinische und pflegerische Versorgung der Gesellschaft in Anbetracht des demografischen Wandels war Thema der jüngsten Plenarsitzung des Trinationalen Eurodistricts Basel (TEB). TEB-Vorsitzende Diana Stöcker hatte dazu ins Kreisklinikum nach Lörrach eingeladen. Dort referierten Udo Lavendel, Vorsitzender Geschäftsführer der Kliniken des Landkreises, sowie Rolf Steinegger, Vorsitzender des Caritasverbands Hochrhein vor dem trinationalen Publikum.

Aufgaben neu verteilt Die Gruppe hatte kurz zuvor die Baustelle des Dreiland-Klinikums besucht und hatte deshalb eine gute Vorstellung davon, worüber Lavendel sprach, der den aktuellen Transformationsprozess als Chance für eine Neupositionierung des Zentralklinikums hervorhob. Er erinnerte daran, dass sich die ehemals vier Kliniken in unterschiedlicher Trägerschaft schon Mitte der 1990er-Jahre dazu entschlossen hatten, den Weg einer Kooperation zu gehen. Und so wurden die Aufgaben unter den Kliniken im Landkreis schon früh verteilt. Mit dem Umzug ins zentrale Dreiland-Klinikum in etwa einem Jahr wird nun auch der räumliche Zusammenschluss vollzogen. Angesichts eines zunehmenden Fachkräftemangels sah Lavendel wenig Zukunft für die vielen kleinen Krankenhäuser und das Vorhalten von Doppelstrukturen auf zum Teil engstem Raum. Als zukunftsweisend stellte der Geschäftsführer dagegen die geringe Bettendichte im Landkreis Lörrach dar.

Im neuen zentralen Kreisklinikum ist mehr Baustahl als im Eiffelturm verbaut worden. Foto: Tim Nagengast

Mit 340 Betten auf 100 000 Einwohner sei das Dreiland-Klinikum mutiger Vorreiter auf dem Weg zu mehr ambulanten Behandlungen. Sollte dies am Ende doch nicht ausreichen, wurde das Gebäude dergestalt konzipiert, dass ein späterer Anbau problemlos möglich wäre.

Mehr Stahl als der Eiffelturm

Die 9000 Tonnen Baustahl, die im Klinikum verbaut wurden, so ließ Lavendel insbesondere die französischen Gäste wissen, entspreche 1,3 Eiffeltürmen. Mit den Arbeitsgerüsten, die zum Einsatz kamen, hätte man das Empire State Building dreimal umhüllen können, veranschaulichte er außerdem. Als gelungen bezeichnete der Geschäftsführer den Versuch, möglichst viel Tageslicht in das Gebäude zu holen. Im Sanitärbereich wiederum konnte durch vorgefertigte identische Nasszellen, Geld und Zeit gespart werden.

Neue Medizinstrategie

Der Neustart im Zentralklinikum geht mit einer neuen Medizinstrategie einher, die großen Wert auf eine interdisziplinäre Zusammenarbeit legt. Die Chefärzte der einzelnen Abteilungen sollen sich bei der Leitung abwechseln. Wichtig seien zudem eine gute Unternehmenskultur, die das Wir-Gefühl stärkt, sowie ein zuwendungsorientiertes Handeln, dass den Patienten die Sicherheit gibt, in guten Händen zu sein. „Vieles scheitert daran, dass ein Team nicht motiviert ist“, betonte Lavendel. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz wiederum könnten den Arbeitsalltag erleichtern und dabei helfen, Fehler zu vermeiden.

Anderes Land, andere Regeln

„Inwieweit wird sich durch das Dreiland-Klinikum die Konkurrenzsituation im Dreiländereck ändern?“, wollte Tim Cuénod, Großrat des Kantons Basel-Stadt, wissen. Lavendel sah eher Potenzial als Konkurrenz. Man müsse eben miteinander kommunizieren, sagte er. Dass eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen auch Chancen bietet, stand außer Frage. Jedoch, so verdeutlichten geschilderte Erlebnisse, scheitere dies oftmals an den Regularien in den einzelnen Ländern. Für Grenzgänger wiederum, die in dem einen Land arbeiten und im anderen wohnen, verdoppeln sich bei der ärztlichen Versorgung die Möglichkeiten, was jedoch nicht in jeder Arztpraxis bekannt zu sein scheint.

Hoffen auf „Sogwirkung“

Ein bekanntes Phänomen in der Region ist das Abwandern von Fachkräften in die Schweiz, wo höhere Gehälter gezahlt werden. Lavendel setzt auf die Sogwirkung des Modellprojekts „Dreiland-Klinikum“ als Gegenmittel. Auch hätten sich die Löhne im Pflegebereich angeglichen, ergänzte er zuversichtlich.

Ambulante „IstZeitPflege“

Zum Abschluss der Plenarsitzung erläuterte Rolf Steinegger vom Caritasverband die in der Region entwickelte „IstZeitPflege“ als ein neues ambulantes Modell, bei dem die Pflegekräfte nach Zeit anstelle von strikt vorgegebenen Leistungen bezahlt werden.

„Man würde einen Handwerker ja auch nicht vorschreiben, wie genau er seine Arbeit zu machen hat“, verdeutlichte der Referent das Grundprinzip, das auch zu mehr Zufriedenheit bei den Mitarbeiterinnen führe.