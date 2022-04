1 Stefan (von links) und Patricia Schapschröer werden künftig für die ärztliche Versorgung in Lauterbach verantwortlich sein. Petra und Andreas Reeb freuen sich ebenso über die neue Regelung wie Jürgen Geprägs und Bürgermeister Norbert Swoboda. Foto: Dold

Die Ärzteversorgung in Lauterbach ist gesichert – wenn es gut läuft, für die nächsten 30 bis 40 Jahre. Patricia (30) und Stefan Schapschröer (31) sind künftig für die Patienten da.















Lauterbach - Lauterbach soll für die beiden beileibe keine Durchgangsstation sein: Sie wohnen derzeit noch in Tennenbronn und bauen demnächst ein Haus in Mariazell. "Es ist nicht geplant, dass wir woanders hingehen werden", versichern die beiden jungen Ärzte beim Pressegespräch. Auch der 8,5 Monate alte Nachwuchs hat bereits einen Platz in der Lauterbacher Krippe.

Jürgen Geprägs geht in den Ruhestand

Bürgermeister Norbert Swoboda zeigte sich erfreut: "Eine lange Suche ist nun erfolgreich abgeschlossen. Die Gemeinde ist stolz und dankbar, dass es geklappt hat."

Nötig wurde die Suche, weil Jürgen Geprägs nach 33 Jahren als Arzt in Lauterbach zum 30. September in den Ruhestand geht – lediglich Angebote wie Akupunktur oder als Bäderarzt nach der Medizin von F.X. Mayr möchte er aufrechterhalten.

Andreas Reeb widmet sich der Betriebsmedizin

Verschärft wird die Situation dadurch, dass Andreas Reeb als Allgemeinmediziner ebenfalls zum 30. September ausscheiden wird, wie er im Gespräch preisgab. Er wird sich künftig voll und ganz der Betriebsmedizin widmen. "Das hat immer mehr zugenommen", sagt Reeb, daher ließen sich beide Tätigkeiten kaum noch unter einen Hut bringen. Er ist seit 1994 als Arzt in Lauterbach tätig, seine Frau Petra arbeitete seit dieser Zeit als medizinische Fachangestellte (MFA) mit.

Dort kommen nun die beiden neuen Ärzte ins Spiel: Patricia Schapschröer ist eine geborene Reeb, die Tochter von Andreas und Petra. Sie ist in Lauterbach aufgewachsen, bevor sie ihr Studium in Essen aufnahm. Sie hat ihren Mann Stefan Schapschröer beim Studium und der gemeinsamen Arbeit in der selben Klinik in Gelsenkirchen kennengelernt. Allerdings wollten beide nicht dauerhaft in einer Klinik mit vielen Wochenend- und Bereitschaftsdiensten bleiben. Zudem wollen sie die Patienten über eine längere Zeit begleiten.

Daher folgte der Wechsel in die Heimat von Patricia Schapschröer, wo sie seit mittlerweile zwei Jahren in Lauterbach und Loßburg tätig ist.

Im Münsterland aufgewachsen

Stefan Schapschröer (der Nachname stammt aus dem Plattdeutschen und bedeutet "Schafscherer") wuchs in dem 2000-Seelen-Dorf Merfeld im Münsterland auf. Am bekanntesten sei der Ort durch seine 350 Wildpferde, erzählt er.

Seit dem 1. April ist er in der Praxis von Jürgen Geprägs tätig. Das Arbeiten und die Patienten seien sehr angenehm, sagt er nach den ersten Tagen. "Viele fragen mich, ob ich sie verstehe", erzählt Stefan Schapschröer angesichts des hiesigen Dialekts und lacht – aber das funktioniere hervorragend. "Es klappt schon super", lobt auch Johannes Geprägs, der als MFA in der Praxis tätig ist und sich künftig auch noch als Versorgungsassist einbringen wird. Diese Tätigkeiten würden immer wichtiger, ergänzt Andreas Reeb, weil die Ärzte aufgrund steigender Aufgaben immer mehr delegieren müssten.

Voraussichtlich Umbau zu Wohnungen

Zum 1. Oktober soll der Wechsel von Stefan Schapschröer ins Unterdorf 30 erfolgen, die Praxis Geprägs dürfte dann aller Voraussicht nach zu Wohnungen umgebaut werden. Zudem möchte er sich zum Sportmediziner weiterbilden und auch die Chiropraktik finden er und seine Frau sehr spannend. "Aber das ist bislang noch Zukunftsmusik", sagen sie.

Wandern in der Freizeit

In ihrer Freizeit geht das Ehepaar gerne wandern, zudem ist Stefan Schapschröer leidenschaftlicher Fußballer – früher als Aktiver, heute in einer Hobbymannschaft in Tennenbronn.