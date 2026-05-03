Gesundheitsversorgung: Praxis offen für neue Patienten​ in Rangendingen

Besser geworden ist die ärztliche Versorgung in Rangendingen zum 1. Mai: Tim Selzer verstärkt das Team. Eine erweiterte Videosprechstunde ergänzt das Präsenzangebot.​

In einer Zeit, in der vielerorts hausärztliche Angebote eingeschränkt werden müssen, setzt GoMedicus ein bewusstes und wichtiges Zeichen: „Die GoMedicus-Hausarztpraxis Rangendingen ist seit dem 1. Mai wieder vollständig besetzt, dauerhaft geöffnet und zuverlässig für die Menschen in Rangendingen und der gesamten Region da“, teilt das Unternehmen mit. „Wir sind erfreut darüber, die ambulante Versorgung vor Ort nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern wieder spürbar zu verstärken“, heißt es weiter.​

Verlässliche Versorgung​ Mit Dr. med. Tim Selzer gewinnt die Praxis demnach einen sehr erfahrenen Facharzt für Allgemeinmedizin, der seit 19 Jahren hausärztlich tätig ist. Zusätzlich bringt er eine Weiterbildung in Arbeitsmedizin mit und ist als Notfallmediziner ausgebildet.​

Gemeinsam mit der Fachärztin für Innere Medizin, Barbara M. Sauter, betreut Dr. Selzer die Patientinnen und Patienten in Rangendingen. Das Unternehmen dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesen beiden Kolleginnen und Kollegen zwei ausgewiesene und erfahrene Persönlichkeiten für den Standort gewinnen konnten.“​

Kapazitäten vorhanden​

Für Rangendingen und die umliegenden Gemeinden bedeute das vorrangig eines: verlässliche, kontinuierliche und gut erreichbare hausärztliche Versorgung – mit ärztlicher Präsenz vor Ort, kurzen Wegen und klaren Ansprechpartnern. GoMedicus: „Damit stärken wir nicht nur die Praxis, sondern leisten auch einen direkten Beitrag zur medizinischen Infrastruktur der gesamten Region.“​

„Wir sind stolz, dass wir die hausärztliche Versorgung in Rangendingen in diesen Zeiten stabilisieren und ausbauen können. Mit Dr. med. Tim Selzer und Frau Barbara M. Sauter haben wir zwei sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam für eine verlässliche und umfassende Versorgung stehen. Dadurch können wir auch wieder neue Patientinnen und Patienten aufnehmen und langfristig medizinisch begleiten“, so Privatdozent Dr. med. Phillipp Gonser, Ärztlicher Leiter und Mitgründer von GoMedicus.​

GoMedicus: „Wir freuen uns ausdrücklich über neue Patientinnen und Patienten. Durch die vollständige Besetzung und die verlässlichen Sprechzeiten haben wir wieder die Kapazität, zusätzliche Menschen aus Rangendingen und der Region aufzunehmen.“​

Erweiterte Videosprechstunde​

Für noch mehr Flexibilität bietet GoMedicus zu den regulären Videosprechzeiten ab sofort zusätzlich eine Videosprechstunde am frühen Morgen und am Wochenende an. Diese findet montags bis freitags von 7 bis 8 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr statt – ideal für alle, die zu den klassischen Öffnungszeiten wenig Zeit haben.​

GoMedicus dazu: „Sie möchten Patientin oder Patient bei uns werden oder einen Termin vereinbaren? Melden Sie sich gerne telefonisch oder buchen Sie sich auf unserer Website einfach einen Termin.“​