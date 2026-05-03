Gesundheitsversorgung: Praxis offen für neue Patienten​ in Rangendingen

Besser geworden ist die ärztliche Versorgung in Rangendingen zum 1. Mai: Tim Selzer verstärkt das Team. Eine erweiterte Videosprechstunde ergänzt das Präsenzangebot.
In einer Zeit, in der vielerorts hausärztliche Angebote eingeschränkt werden müssen, setzt GoMedicus ein bewusstes und wichtiges Zeichen: „Die GoMedicus-Hausarztpraxis Rangendingen ist seit dem 1. Mai wieder vollständig besetzt, dauerhaft geöffnet und zuverlässig für die Menschen in Rangendingen und der gesamten Region da“, teilt das Unternehmen mit. „Wir sind erfreut darüber, die ambulante Versorgung vor Ort nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern wieder spürbar zu verstärken“, heißt es weiter.