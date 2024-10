Gesundheitsversorgung: Lauterbach: Hunderte Kliniken werden schließen

2 Gesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet ab 2026 mit stabilen Krankenkassenbeiträgen. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

In spätestens zehn Jahren werde es ein paar Hundert Krankenhäuser weniger geben, kündigt der Gesundheitsminister an. Und verrät auch, wo die meisten Einrichtungen betroffen sein dürften.









Berlin - Gesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet, dass als Folge der Krankenhausreform in den nächsten Jahren Hunderte Krankenhäuser schließen werden. "Es ist ganz klar, dass wir in zehn Jahren spätestens ein paar Hundert Krankenhäuser weniger haben werden", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Vor allem Kliniken in westdeutschen Großstädten dürften betroffen sein.