Gesundheitsversorgung in Schömberg: Apotheker Heiko Sauer meistert einige Herausforderungen

1 Schömbergs Bürgermeister Matthias Leyn (links) gratulierte Apotheker Heiko Sauer zum Betriebsjubiläum. Foto: Gemeinde Schömberg/Stefanie Stocker

Vor 25 Jahren haben Antje und Heiko Sauer eine Traditionsapotheke in Schömberg übernommen. Sie meisterten einige Herausforderungen. Heiko Sauer macht deutlich, dass das wirtschaftliche Überleben von Apotheken immer schwieriger wird.









1999 wagten Antje und Heiko Sauer einen Neustart. Sie übernahmen das Traditionshaus in der Lindenstraße neben dem Rathaus von Herbert Eggensperger. Und dieses Jahr hatte es gleich in sich. Kaum drei Wochen später nach der Übernahme wütete im Juli 1999 ein Jahrhundert-Unwetter mit Regen- und Hagelmassen in Schömberg, das gewaltige Schäden hinterließ. Am zweiten Weihnachtsfeiertag des gleichen Jahres suchte Orkantief „Lothar“ den Südwesten heim.