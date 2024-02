Gesundheitsversorgung in Höfen: Mit einer Arztpraxis wird es vorerst nichts

Gesundheitsversorgung in Höfen

1 Im Kursaal von Höfen war eine Arztpraxis untergebracht. Ab Sommer soll es dort wieder Veranstaltungen geben. Foto: Thomas Fritsch

Im Jahr 2022 schienen die Bemühungen der Gemeinde Höfen etwas zu fruchten, im Ort wieder eine Hausarztpraxis zu eröffnen. Im Jahr darauf schloss die Praxis aber schon wieder. Wie geht es in Höfen jetzt weiter?









Im Juni des vergangenen Jahres ging bei der Gemeinde Höfen die „außerordentliche Kündigung“ der Praxis Elsenbruch ein. Bereits seit Ende Mai 2023 war sie wegen Krankheit geschlossen. Dabei hatte im Jahr 2022 alles so gut angefangen. Nach zwei Jahren hatte die Gemeinde wieder eine Arztpraxis. Die Gemeinde steckte rund 70 000 Euro in den Umbau des Kursaales in eine Arztpraxis. Nach Höfens Bürgermeister Heiko Stieringers Empfinden ist die Praxis auch gut angenommen worden. Die Aussagen der Praxisbetreiber seien jedoch anders gewesen, daher rührten auch die finanziellen Schwierigkeiten.