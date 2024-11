Gesundheitsversorgung in Furtwangen

1 Die Kinderarztpraxis in der Bregstraße schließt nach bisherigem Kenntnisstand zum Jahresende. Foto: Markus Reutter

Die Schließung der Kinderarztpraxis in Furtwangen zum Jahresende rückt näher. Als Folgelösung wird ein Medizinisches Versorgungszentrum diskutiert. Doch da gibt es noch etlichen Klärungsbedarf, wie Bürgermeister Josef Herdner informiert.









Link kopiert



„Mein Ziel ist es, die kinderärztliche Versorgung so schnell wie möglich sicherzustellen“, betont Herdner. Zum jetzigen Zeitpunkt sei jedoch unklar, ob es in Furtwangen eine Lücke in diesem Bereich zum Jahresanfang gebe.