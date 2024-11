Gesundheitsversorgung in der Region: Schwarzwald-Baar-Klinikum baut Expertise aus

Gesundheitsversorgung in der Region

1 Steffen J. Schwarz (leitender Arzt der Sektion Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, von links), Jörg Bayer (Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie) sowie Ina Fichtel (Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie) freuen sich auf die Zusammenarbeit. Foto: Simone Neß

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum erweitert sein Leistungsspektrum: Neue Spezialisierungen in den Bereichen der Kinderorthopädie sowie der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie stärken die regionale Gesundheitsversorgung.









Was bisher an den Unikliniken in Freiburg und Tübingen behandelt werden musste, trifft nun auch im Schwarzwald-Baar-Klinikum auf die entsprechende Expertise. Das Klinikum hat sein Leistungsspektrum der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie erweitert. Neu sind dort nun Angebote aus den Bereichen Kinderorthopädie sowie Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.