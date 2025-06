Ob Weiterbildung, Niederlassung oder Praxisübernahme – die Geschäftsstelle Ärztliche Versorgung begleitet Mediziner auf ihrem Weg in die Region. Das Ziel: mehr Hausärzte für Rottweil.

Die ärztliche Versorgung im Landkreis Rottweil steht unter Druck – besonders bei Haus- und Kinderärzten ist der Mangel deutlich spürbar. Umso wichtiger ist es, alle Möglichkeiten zu nutzen, um Ärzte für die Region zu gewinnen und langfristig zu halten.

Genau das ist das Ziel der neuen Geschäftsstelle Ärztliche Versorgung, die beim Gesundheitsamt des Landkreises Rottweil angesiedelt ist. Sie baut auf der bisherigen Koordinierungsstelle für die Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin auf und erweitert deren Aufgabenfeld deutlich: von der Weiterbildung über die Niederlassung bis hin zu alternativen Versorgungsmodellen.

„Wir möchten ein verlässlicher Ansprechpartner sein – für Ärzte, die in der Region Fuß fassen wollen, und für alle, die an der Gesundheitsversorgung vor Ort mitwirken“, so Marco Sandmann, Fachbereichsleitung Gesundheitsplanung beim Gesundheitsamt.

Geschäftsstelle begleitet junge Mediziner

Die Geschäftsstelle begleitet junge Ärzte auf ihrem Weg in die ärztliche Tätigkeit, von der Weiterbildung über Fragen der Niederlassung und Fördermöglichkeiten bis hin zur Bewältigung bürokratischer Hürden.

Möglichste attraktives Angebot machen

Gleichzeitig werden Alternativen zur klassischen Niederlassung in den Blick genommen – etwa Stellen in bestehenden Praxen oder die Entwicklung neuer Versorgungsformen wie Medizinischer Versorgungszentren (MVZ). Ziel ist es, möglichst vielen Berufseinsteigern ein realistisches und attraktives Angebot für eine berufliche Zukunft im Landkreis Rottweil zu machen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Aufbau eines regionalen Netzwerks mit relevanten Partnern – von Kliniken über Kommunen bis zu niedergelassenen Ärzten. Zudem entsteht ein Unterstützungsnetzwerk für Themen rund um die Praxisübernahme sowie Integration, und auch bei der Wohnungssuche oder der Vermittlung von Kinderbetreuung wird auf Wunsch unterstützt.

Versorgung soll stabil und zukunftsfähig sein

„Wir bringen die Menschen zusammen, die gemeinsam etwas bewegen können – für eine stabile und zukunftsfähige Versorgung im Landkreis Rottweil“, so Anabel Dobaj, Geschäftsstelle Ärztliche Versorgung.