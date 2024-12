Gesundheitsversorgung im Kreis FDS: Scheitert Kinderarzt-Lösung an Regulierungs-Irrsinn?

1 Sabine Haas und Dennis Haberland von der kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg im Kreistag von Freudenstadt. Foto: Juergen Lueck

Im Sozialausschuss des Kreistags bekommen die Vertreter der kassenärztlichen Vereinigung die ganze Wut ab. Für Horb zeichnet sich eine Lösung ab, die eine Linderung für die Eltern bedeuten könnte.









Scheitert eine Lösung, die die Kinderarzt-Krise im Landkreis und in Horb mildern könnte, am Regulierungs-Irrsinn? Landrat Klaus Michael Rückert greift im Sozialausschuss des Kreistags die Kassenärztliche Vereinigung (KV) heftig an: „Die KV ist auf hohem Ross unterwegs. Sie hält die Akteure vor Ort nicht für so wichtig.“