1 29 Apotheken gibt es im Kreis Calw derzeit. Sie leisten durchschnittlich 17 Notdienste im Jahr. Foto: Thomas Fritsch

Die Landesapothekerkammer organisiert die Notdienste im Südwesten neu. Das bemerken auch die Kunden.









Oft genug ist es so: Kaum hat die Apotheke geschlossen, setzt das Kopfweh ein und ist kaum zu ertragen. Gerne mal spät am Abend oder am Wochen, in jedem Fall außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Da ist es gut, dass es in der Nähe immer einen Apothekennotdienst gibt, der rund um die Uhr zu erreichen ist. Oder?