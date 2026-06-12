Gesundheitsversorgung: Das Absperrband stellt die düstere Aussicht dar

Am Aktionstag gegen das Beitragssatzstabilisierungsgesetz beteiligten sich das SRH-Krankenhaus in Oberndorf ebenso wie die Helios-Klinik und das Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rottweil.
Die dunklen Wolken, die sich am Freitagmorgen über dem SRH-Krankenhaus in Oberndorf zusammenbrauten, spiegelten die Stimmung, die derzeit in den deutschen Krankenhäusern wegen des geplanten Beitragssatzstabilisierungsgesetzes herrscht. Mit diesem Gesetz will die Bundesregierung die Gesundheitsanbieter zu Einsparungen verpflichten. De Krankenhausbetreiber befürchten unter anderem längere Wartezeiten auf Behandlungen, mögliche Schließungen von Abteilungen und Klinikstandorten und auch weniger Pflegepersonal.