Gesundheitsversorgung auf dem Land: Dornhaner Apothekerin freut sich über besonderen Brief

Während das Apothekensterben sich auch in Baden-Württemberg ungebremst fortsetzt, herrscht in der Apotheke Dornhan ein reges Treiben, leise Gespräche mischen sich mit dem Klappern von Fläschchen und dem Summen der Geräte. Vor wenigen Tagen die Apotheke in Dornhan ein Schreiben, das zeigt, welche Bedeutung die wohnortnahe Versorgung hat, vor allem in Zeiten in der vielerorts die Zahl der Apotheken sinkt.

Eigentlich wollte sich eine Kundin für die Geburtstagsglückwünsche bedanken, doch ihre Worte gingen darüber hinaus: „Eigentlich müssten wir uns selbst gratulieren, dass wir so eine zuverlässige und wunderbare Apotheke mit Ihnen und Ihrem Team haben.“ Und weiter heißt es in dem Brief: „Für uns gibt es keine Internet-Apotheke, für uns sind Sie die Ansprechpartner.“

Für Apothekerin Christina Braun und ihr Team ist das alles andere als selbstverständlich. „Für mein Team und mich ist ein solches Feedback sehr wichtig und schön. Wir setzen uns jeden Tag für die Gesundheit unserer Kundinnen und Kunden ein und bemühen uns sehr, für jedes Problem, jede Herausforderung eine Lösung zu finden, und wenn dies dann gesehen wird und so wertgeschätzt wird, dann wissen wir, dass sich unser Einsatz lohnt. Natürlich wissen wir auch um die Konkurrenz durch die Online-Apotheken, und deshalb ist es natürlich besonders wertvoll zu lesen, wenn jemand so explizit schreibt, dass dies für ihn/sie definitiv keine Option ist“, erklärt sie.

Langjährige Kundschaft

Gerade im ländlichen Raum sieht Braun einen besonderen Mehrwert der Apotheke vor Ort. Man kenne viele Kunden seit Jahren, wisse, welche Medikamente sie einnehmen, und könne so auf mögliche Wechselwirkungen aufmerksam machen.

Auch falle es auf, wenn einmal etwas falsch verordnet worden sei oder jemand versehentlich ein Rezept mitbringe, das gar nicht für ihn bestimmt sei. Zudem bestehe ein direkter Kontakt zu den Ärzten in Dornhan und Umgebung, so dass Rückfragen schnell geklärt werden könnten.

Für Menschen, die nicht mobil seien, biete die Apotheke einen Botendienst an – mit persönlicher Lieferung durch einen Mitarbeiter. „Auch gibt es bei uns oft auch noch einen Tipp, wenn jemand krank ist, und wir sind sehr niederschwellig und einfach zu erreichen für jeden“, so Braun.

Nicht zuletzt spiele auch der Notdienst eine entscheidende Rolle. „Internetapotheken bieten keinen Notdienst an. Und Krankheit kennt nunmal keine Uhrzeit, und dann ist es doch gut zu wissen, dass rund um die Uhr eine Apotheke erreichbar ist.“

Es gibt keine Alternative

Im Brief der Kundin wird zudem geschildert, wie die Apotheke ein dringend benötigtes Medikament, sogar aus dem Ausland, organisiert habe. „Ich sehe uns generell in der Verantwortung, unsere Kundinnen und Kunden optimal mit Medikamenten zu versorgen und zum Beispiel für Lieferengpasssituationen eine Lösung zu finden. Das ist für uns oft mit Mehraufwand verbunden, der in den meisten Fällen nicht finanziell honoriert wird, aber den wir auch als unsere Pflicht und unsere Aufgabe verstehen“, sagt Christina Braun dazu.