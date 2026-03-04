Gesundheitsversorgung auf dem Land: Dornhaner Apothekerin freut sich über besonderen Brief

Ein überraschendes Schreiben flatterte Apothekerin Christina Braun in Dornhan kürzlich ins Haus und zauberte dem Team ein Lächeln ins Gesicht.
Während das Apothekensterben sich auch in Baden-Württemberg ungebremst fortsetzt, herrscht in der Apotheke Dornhan ein reges Treiben, leise Gespräche mischen sich mit dem Klappern von Fläschchen und dem Summen der Geräte. Vor wenigen Tagen die Apotheke in Dornhan ein Schreiben, das zeigt, welche Bedeutung die wohnortnahe Versorgung hat, vor allem in Zeiten in der vielerorts die Zahl der Apotheken sinkt.