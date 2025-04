1 Läuft immer besser: Alkoholfreies Bier. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Bier schmeckt vielen Menschen auch ohne Alkohol. Für die deutschen Brauer werden die alkoholfreien Sorten auch wirtschaftlich immer wichtiger.









Berlin - Alkoholfreie Biere werden in Deutschland immer erfolgreicher. Im vergangenen Jahr haben die inländischen Brauereien rund 700 Millionen Liter produziert und damit mehr als doppelt so viel wie 20 Jahre zuvor, wie der Deutsche Brauer-Bund berichtet. Anlass ist der "Tag des deutschen Bieres" am 23. April.