Gesundheitstage Albstadt: Vom Blutdruck bis zum Testosteron

1 Die Veranstalter und Organisatoren der Gesundheitstage Albstadt freuen sich auf viele Besucher in der Zollernalbhalle Foto: Martin Kistner

Früher hießen sie „gesinA“, was erklärungsbedürftig war; seit 2018 sind sie die „Gesundheitstage Albstadt“ und gehen in der Zollernalbhalle über die Bühne. Am übernächsten Wochenende ist es wieder so weit – und das Programm bietet viel Information.









Link kopiert



An die 50 Stände ganz verschiedene Anbieter werden am 19. und 20. Oktober die gesamte Zollernalbhalle in Anspruch nehmen. Prinzipiell ist das gesamte Spektrum abgedeckt, und natürlich sind einige Themen, etwa Herz und Kreislauf, Ernährung und nicht zuletzt Schmerz, gesetzt.