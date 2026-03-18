Gesundheitstag in Rheinfelden: Ein Tag ganz für die Mitarbeiter der städtischen Kitas

1 Rund 60 Mitarbeiter aus den städtischen Kindertagesstätten nahmen kürzlich am eigens für sie organisierten Gesundheitstag teil, der ganz im Zeichen des Teambuildings stand. Foto: Stadt Rheinfelden Für die Mitarbeiter der städtischen Kindertageseinrichtungen in Rheinfelden fand ein Gesundheitstag statt.







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Für die rund 60 Mitarbeiter aus den städtischen Kindertagesstätten stand der eigens für sie organisierten Gesundheitstag ganz im Zeichen des Teambuildings, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt. Das Thema wurde gezielt auf Wunsch der Erzieherinnen und Erzieher in das Programm aufgenommen. Unterstützt wurde die Stadt dabei von einer Mental- und Kommunikationstrainerin sowie dem langjährigen Partner „mhplus“.