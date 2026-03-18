Gesundheitstag in Rheinfelden: Ein Tag ganz für die Mitarbeiter der städtischen Kitas
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Rund 60 Mitarbeiter aus den städtischen Kindertagesstätten nahmen kürzlich am eigens für sie organisierten Gesundheitstag teil, der ganz im Zeichen des Teambuildings stand. Foto: Stadt Rheinfelden

Für die Mitarbeiter der städtischen Kindertageseinrichtungen in Rheinfelden fand ein Gesundheitstag statt.

Für die rund 60 Mitarbeiter aus den städtischen Kindertagesstätten stand der eigens für sie organisierten Gesundheitstag ganz im Zeichen des Teambuildings, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt. Das Thema wurde gezielt auf Wunsch der Erzieherinnen und Erzieher in das Programm aufgenommen. Unterstützt wurde die Stadt dabei von einer Mental- und Kommunikationstrainerin sowie dem langjährigen Partner „mhplus“.

 

Die Stärken jedes Einzelnen

Im Mittelpunkt stand die Frage, welche Stärken jeder einzelne in das Team einbringt, was das Team stark macht und wie ein gutes Miteinander im Team die tägliche Arbeit stärken und langfristig zur Zufriedenheit aller beitragen kann. Neben praktischen Übungen bot die Veranstaltung Raum für Austausch und neue Impulse für den Arbeitsalltag.

Wohlfühlen geht über körperliche Aspekte hinaus

Bürgermeisterin Kristin Fuchs unterstrich in ihrem Grußwort die Bedeutung des Themas. Persönliches Wohlbefinden gehe weit über körperliche Aspekte hinaus. Entscheidend sei auch, dass sich Mitarbeitende im Team wohlfühlen und gegenseitig unterstützen.

Einmal im Jahr

Der Gesundheitstag für pädagogische Fachkräfte richtet sich laut Pressemitteilung speziell an die Berufsgruppe der Erzieherinnen und Erzieher. Er habe zum Ziel, auf die besonderen gesundheitlichen Herausforderungen in diesem Tätigkeitsfeld einzugehen und entsprechende vorbeugende und gesundheitsfördernde Maßnahmen vorzustellen. Er findet einmal im Jahr statt.

 