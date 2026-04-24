Gesundheitstag in Betra: Angebote für Körper, Geist und Seele

Nach dem erfolgreichen „Gesundheitstag“ des VdK-Ortsverbands Betra im Jahr 2023 soll das Event am 3. Mai, von 11 bis 17 Uhr, erneut von Betra stattfinden. Neben vielen regionalen Ausstellern erwartet die Besucher in der Hohenzollernhalle ein breites Angebot für Körper, Geist und Seele. Der Eintritt ist frei. „Uns geht es darum aufzuzeigen, wie man auf einfache Art und Weise die Gesundheit fördern und erhalten kann“, erklären die Vorsitzende Jutta Hellstern und ihre Stellvertreterin Ruth Woop.

Themen wie „Fit im Alter“ und „Selbstbestimmt Leben“ nehmen zudem einen immer größeren Stellenwert ein. Auch hier soll der Gesundheitstag mit seinem Angebot Abhilfe schaffen. Neben dem VdK-Kreisverband ist deshalb auch die Wohnberatung sowie die Stadt Horb mit der „Hilver-App“ vor Ort.

Fitness und Ernährung

Auch guter Schlaf sei ein sehr wichtiger Baustein für die Fitness und das tägliche Wohlbefinden. So werden auch Matratzen und Bettensysteme, die von Profisportlern genutzt werden, im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt. Wie mithilfe von Sport die Fitness gesteigert werden kann, wird der TuS Betra erläutern, der ebenso sein breites Angebot an Sportarten vorstellen will und mit einem Parcours im Freien aufwartet. Auch an das Thema „Ernährung“ wurde gedacht.

So soll Küchenmeister Uwe Schmorde in einem vierstündigen Showkochen die Augen und Gaumen der Besucher in Begeisterung versetzen. Kulinarisch wird das Angebot durch Kaffee und Kuchen ergänzt, während auch verschiedene Öle aus Spanien, Kräuter-Nudeln, ausgefallene Essigsorten und Apfelsaft aus heimischen Äpfeln angeboten werden. Musikalisch werde der Gesundheitstag von Chorleiter Thommy Schneck aus Wurmlingen mit seinem Akkordeon abgerundet.

Stichwort Einsamkeit

Neben der vielen Möglichkeiten sich rund um das Thema Gesundheit zu informieren soll das Event vor allem auch Möglichkeiten für den gemeinsamen Austausch schaffen. „Das Stichwort Einsamkeit betrifft mittlerweile alle Altersstrukturen“, verdeutlicht Hellstern. Daher habe sich der Ortsverband das Motto „Gemeinsam statt Einsam“ auf die Fahnen geschrieben. Und dies wird auch regelmäßig beim VdK-Betra zelebriert. Gemeinsame Ausflüge, wie zum Stocherkahnfahren, oder Halbtagesausflüge mit geselligem Abschluss seien dem Verein sehr wichtig, womit der Einsamkeit entgegengewirkt werden soll. Der soziale Anker trage nämlich auch wesentlich zum körperlichen und seelischen Wohlbefinden bei.

An Muttertag gedacht

Neben Fachliteratur wird das Angebot durch Produkte wie Kräuter-Kerzen, Naturhaar-Massagebürsten sowie Pflanzen-Setzlinge und Pflanzen-Samen von Harald Zimmermann. Weitere Beteiligte sind der Trachtenverein Betra und der DRK-Ortsverein Empfingen. Ebenso habe der Ortsverband an den anstehenden Muttertag gedacht. Wer noch kein Geschenk für den Muttertag habe, könne auf dem Gesundheitstag fündig werden. Das Thema „Gesundheit“ sei sehr vielseitig. „Zur Gesundheit zählt auch, dass nicht nur der Körper Ressourcen benötigt, sondern auch der Geist und die Seele“, verdeutlicht Hellstern abschließend. Vor allem deshalb sei das Angebot beim diesjährigen sehr vielseitig und breit aufgestellt.

Der Sozialverband VdK

Der VdK

offiziell: Sozialverband VdK Deutschland e. V., ist der größte Sozialverband in Deutschland. Mit über 2,2 Millionen Mitgliedern ist er eine mächtige Stimme für soziale Gerechtigkeit und ein unverzichtbarer Akteur im deutschen Sozialwesen. Ursprünglich als Selbsthilfegruppe nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, hat sich sein Fokus über die Jahrzehnte stark geweitet. Historisch gesehen stand die Abkürzung für „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“. Da sich das Aufgabengebiet jedoch massiv gewandelt hat, wird heute nur noch die Abkürzung „VdK“ als Eigenname verwendet. Heute ist der VdK ein moderner Sozialverband, der sich für die Interessen von Menschen einsetzt, die im Sozialsystem oft benachteiligt sind. Die Schwerpunkte liegen auf: „Rente und Altersarmut“, dem Kampf für ein Rentenniveau, das zum Leben reicht. „Gesundheit und Pflege“ sowie Einsatz für eine würdevolle Pflege und bezahlbare Krankenversicherung. Des Weiteren befasst sich der VdK mit den Themen „Behinderung und Inklusion“ (Barrierefreiheit im Alltag und Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt) sowie „Soziale Gerechtigkeit“ auseinander. Der VdK ist sowohl ein politischer Akteur als auch ein direkter Dienstleister für seine Mitglieder, wie etwa durch seine individuelle Hilfe in Sachen Rechtsberatung. Das Herzstück für viele Mitglieder ist der „Sozialrechtsschutz“. Wenn die Krankenkasse den Rollstuhl ablehnt, die Rentenversicherung den Erwerbsminderungsantrag abweist oder der Pflegegrad falsch eingestuft wurde, hilft der VdK beratend durch Experten, Vertretung vor Sozialgerichten und hilft bei Widerspruchsverfahren. Als „Anwalt der Schwachen“ übt der VdK Druck auf die Bundes- und Landespolitik aus. Ein großer Teil der Arbeit findet an der Basis statt. Tausende Freiwillige organisieren Kaffeenachmittage, Ausflüge und Beratungen vor Ort, um Einsamkeit entgegenzuwirken. Neben der Rechtshilfe ist der VdK für viele Mitglieder somit auch ein sozialer Treffpunkt.