Gesundheitstag in Betra: Angebote für Körper, Geist und Seele

Der VdK-Ortsverband Betra hat für den 3. Mai, von 11 bis 17 Uhr, ein Programm mit vielen regionalen Ausstellern zusammengestellt.
Nach dem erfolgreichen „Gesundheitstag“ des VdK-Ortsverbands Betra im Jahr 2023 soll das Event am 3. Mai, von 11 bis 17 Uhr, erneut von Betra stattfinden. Neben vielen regionalen Ausstellern erwartet die Besucher in der Hohenzollernhalle ein breites Angebot für Körper, Geist und Seele. Der Eintritt ist frei. „Uns geht es darum aufzuzeigen, wie man auf einfache Art und Weise die Gesundheit fördern und erhalten kann“, erklären die Vorsitzende Jutta Hellstern und ihre Stellvertreterin Ruth Woop.