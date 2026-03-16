Gesundheitssystem im Kreis Lörrach: Damit sich Patienten besser orientieren können

Der Landkreis Lörrach will die Gesundheitskompetenz der Bürger verbessern. Ein Projekt soll dazu beitragen und Maßnahmen ausloten.
In vielen Ländern seien die Gesundheitssysteme immer komplexer und unüberschaubarer geworden. Das deutsche Gesundheitssystem bilde hiervon keine Ausnahme, und die Anforderungen an die Orientierung und Navigation der Nutzer seien in den vergangenen Jahren gestiegen, wie Alexander Mion, Leiter der Stabsstelle Gesundheitskonferenz, dieser Tage im Kreis-Verwaltungsausschuss darlegte.