Gesundheitsstandort Bad Dürrheim: Informationen rund um Demenz

Rund 1,8 Millionen Menschen leben in Deutschland mit einer Demenz. Anlässlich des Welt-Alzheimertags gibt es mehrere Veranstaltungen in Bad Dürrheim.
„Demenz – Mensch sein und bleiben“ – das ist das Motto des diesjährigen Welt-Alzheimertages am 21. September. Rund um diesen Tag finden in der „Woche der Demenz“, die offiziell am 19. September beginnt, bundesweit zahlreiche Veranstaltungen statt, in denen das Bewusstsein für Demenzerkrankungen und das Verständnis für die Bedürfnisse von Betroffenen und Angehörigen in den Fokus gerückt werden.