Gesundheitsstandort Bad Dürrheim: Informationen rund um Demenz

Rund 1,8 Millionen Menschen leben in Deutschland mit einer Demenz. Anlässlich des Welt-Alzheimertags gibt es mehrere Veranstaltungen in Bad Dürrheim.

„Demenz – Mensch sein und bleiben“ – das ist das Motto des diesjährigen Welt-Alzheimertages am 21. September. Rund um diesen Tag finden in der „Woche der Demenz“, die offiziell am 19. September beginnt, bundesweit zahlreiche Veranstaltungen statt, in denen das Bewusstsein für Demenzerkrankungen und das Verständnis für die Bedürfnisse von Betroffenen und Angehörigen in den Fokus gerückt werden.

Ins Leben gerufen wurde diese Woche von der „Allianz für Menschen mit Demenz“, einer Initiative der Bundesregierung.

Die Sozialpädagogin und Gerontologin Silvia Kern, die im Generationentreff Lebenswert als Beisitzerin ehrenamtlich engagiert ist, hatte die Idee, das Thema Demenz in diesem Zusammenhang auch in Bad Dürrheim aufzugreifen. Im Vereinsvorstand stieß sie damit auf offene Ohren. Initiiert durch den Generationentreff Lebenswert ist es gelungen, in einer Kooperation mit dem Nachbarschaftshilfeverein Hilfe mit Herz und Hand, dem Malteser Hilfsdienst, der Stadtbibliothek und dem Freundeskreis der Stadtbibliothek vom 19. bis zum 26. September verschiedene Veranstaltungen zu diesem Thema anzubieten.

„Das Verstehen um das Vergessen“

Freitag, 19. September: „Das Verstehen um das Vergessen?!“, Beginn um 17.30 Uhr, Katholischer Pfarrsaal, Friedrichstraße 24. Referent ist Michael Wissussek, er ist Dozent für pflegeorientierte-sozialwissenschaftliche Kommunikation.

Damit die Diagnose Demenz nicht dazu führt, hinter der Krankheit den Menschen und das menschliche Miteinander zu vergessen, nimmt Wissussek die Anwesenden mit auf eine Reise ins „Anderland“. Er hilft dabei, Vorurteile zu überwinden und eröffnet das Verständnis für die „andere Welt“. Dadurch können wir einfühlsam Toleranz und das Verstehen um den Menschen hinter der Diagnose erlernen, die den Alltag erleichtern.

Demenzparcours für Angehörige

Montag, 22. September: Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz und Demenzparcours 17.30 bis 19 Uhr, Generationentreff Lebenswert, Hofstraße 1. Es leiten Silvia Kern, Sozialpädagogin und Gerontologin und Betina Jahn, Malteser Hilfsdienst.

Beim Gesprächskreis, der einmal im Monat stattfindet, steht an diesem Abend auch ein Demenz-Parcours zur Verfügung. Mit anschaulichen Übungen und interaktiven Stationen werden Symptome einer Demenz simuliert. Dadurch können nicht an Demenz erkrankte Menschen durch das eigene Erleben, die Einschränkungen und Gefühle von Menschen mit Demenz, besser nachvollziehen.

„Was machen Opas Schuhe im Kühlschrank?“

Dienstag, 23. September: „Was machen Opas Schuhe im Kühlschrank?“ Beginn 19.30 Uhr, Generationentreff Lebenswert.

Referent ist Eckhard Britsch. Er ist Hausarzt, Facharzt für Innere Medizin, Geriatrie und Palliativmedizin

Britsch erläutert in seinem Vortrag über Demenz wie sich die Erkrankung – am Beispiel der Alzheimer Krankheit, der häufigsten Form der Demenz entwickelt und welche Möglichkeiten es gibt, mit der Erkrankung und den Auswirkungen auf Betroffene und deren unmittelbare Umgebung umzugehen. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Gelegenheit, Fragen an den Referenten zu stellen.

Lesung für Kinder

Donnerstag, 25. September: Eine Lesung für Kinder im Alter von etwa drei bis sieben Jahre. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Stadtbibliothek Lesenswert, Hofstraße 1. Die Geschichte „Opa und ich Hand in Hand“ vermittelt Kindern auf altersgerechte Weise Empathie und Verständnis für Menschen mit Demenz.

Café Malta für Angehörige

Freitag, 26. September: Café Malta mit musikalischer Unterhaltung Norbert Hartl, Ba(a)rmusik, 14 bis 16.30 Uhr, Generationentreff Lebenswert, Anmeldung erwünscht.

Im Café Malta können Menschen mit beginnender Demenz im kleinen Kreis zusammen-kommen. In angenehmer Atmosphäre wird ein Programm mit wiederkehrenden Themen geboten, die Struktur und somit Sicherheit vermitteln. Durch Aktivitäten in der Gruppe erleben sie Gemeinschaft und Freude. Gleichzeitig erfahren die Angehörigen für ein paar Stunden Entlastung.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Begleitend findet während der gesamten Woche in der Stadtbibliothek eine Buchausstellung zum Thema Demenz statt.

Informationen zur Krankheit

Demenz

Als Demenz wird ein Abbau und Verlust kognitiver Fähigkeiten bezeichnet. Zu den betroffenen Bereichen gehören beispielsweise Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Orientierung, Sprache, Motorik, und Fähigkeiten zum sozialen Austausch mitanderen. Die kognitiven Einbußen schreiten mit der Zeit voran und beeinträchtigen die Alltagsaktivitäten. Es gibt viele verschiedene Demenzformen, am häufigsten ist die Alzheimer-Demenz.

Symptome

Eine Demenzerkrankung verändert die Menschen. Die Krankheit nimmt ihnen nach und nach viele Dinge, die sie früher konnten und wussten. Die Fähigkeit, Gefühle wie Freude, Angst und Schmerz zu empfinden, bleibt erhalten – bis zuletzt.

Welt-Alzheimertag

Das Motto des Welt-Alzheimertages „Demenz – Mensch sein und bleiben“ soll verdeutlichen, dass nicht die Erkrankung, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht. Menschen mit Demenz sind Teil der Gesellschaft und sollen so lange wie möglich selbstbestimmt und aktiv am Leben teilnehmen können. Je mehr Wissen, Verständnis, Mitgefühl und Unterstützung es im Umfeld des Menschen mit Demenz und seiner An- und Zugehörigen gibt, desto mehr kann die Erkrankung in den Hintergrund treten.