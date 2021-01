"Gesundheitsrisiko" Freudenstädter Schülersprecher kritisieren Situation in Bus und Bahn

"Uns ist schleierhaft, wie man auf die Schulen so verschärft achten kann, jedoch bei den Transportmitteln, die für den Schulweg unerlässlich sind, die Augen verschließt", heißt es wörtlich in dem Schreiben an das Landratsamt. Die Situation gefährde nicht nur die Schüler, unter denen auch zwangsweise Risikopatienten seien, sondern sämtliche Angehörige, da das Virus mit nach Hause geschleppt und weiterverbreitet werde. In Baden-Württemberg könne man, trotz der Schließungen von Restaurants, Cafés und Hotels, einen eindeutigen Anstieg an Neuinfektionen erkennen.

Abstandhalten ist nicht möglich

Da die Schulen die Corona-Maßnahmen strengstens einhielten, müsse die Ansteckung unmittelbar vor oder nach Schulbeginn erfolgen, folgern die Schüler. Das enge Beieinanderstehen wegen der Überfüllung sorge für ein erhöhtes Gesundheitsrisiko. Das Gesetz besage, man solle mindestens einen Meter Abstand zu seinem Nächsten halten, dies sei jedoch nicht möglich, da man jeden Tag in überfüllten Bussen und Zügen mit fremden Menschen in Berührung komme. Es sei auch nicht möglich, den nächsten Bus oder Zug zu nehmen, da dieser entweder ebenso überfüllt sei oder man wichtige Schulstunden verpasse, betonen die Schülersprecher. Eine Kontrolle der Maskenpflicht in überfüllten Verkehrsmitteln sei unmöglich. "Über die Reinigung der Verkehrsmittel sollten wir nicht reden, denn wenn sie durchgeführt wird, ist es meist schon zu spät", heißt es in dem Brief weiter.

Dass Beamte oberster Bundesbehörden auf Kosten des Staates einen zusätzlichen Platz in jeglichen Verkehrsmitteln hinzubuchen können, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, zeige, dass durchaus von einem erhöhten Risiko in den öffentlichen Verkehrsmitteln ausgegangen wird. Um die Schüler zu schützen, müsse dringend eine Lösung gefunden werden, denn wenn es für die Behörden eine Gefahr darstelle, "dann auch für uns Schüler".

Ein Vorschlag der Schüler lautet, mehr Busse beziehungsweise Waggons einzusetzen, damit sich die Fahrgäste besser verteilen. Durch das Virus fielen viele Reisebusse für Ausflüge aus, die man ebenfalls dafür verwenden könnte.