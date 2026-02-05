Gesundheitsministerin in Calw: Wird der Gesundheitscampus zum bundesweiten Modellprojekt?

Bei einem Besuch in Calw umreißt Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) ihre Reformpläne. Dabei könnte der örtliche Gesundheitscampus eine Vorbildrolle einnehmen.
Im deutschen Gesundheitssystem knarzt es an allen Ecken und Enden. Die Kosten steigen, damit auch die Krankenkassenbeiträge. Gleichzeitig kämpfen Kliniken mit großen Defiziten. Sind es kommunale Krankenhäuser, bleiben diese Defizite an Städten und Landkreisen hängen, verschlimmern deren ohnehin schon schlechte Finanzsituation noch weiter. Und das ist nur ein Teil der Probleme im Gesundheitssystem. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) weiß das alles. Trotzdem bekam sie es nochmals erklärt, als sie zur Wahlkampfunterstützung von Landtagskandidat Carl Christian Hirsch (CDU) ins Sportzentrum des TSV Calw kam. Den neuen Gesundheitscampus in Calw durfte sie nicht besuchen. Der ist im Wahlkampf tabu.