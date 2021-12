1 Nach Angaben von SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach droht bald ein Impfstoffmangel (Archivbild). Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Die Impfstoff-Inventur des neuen Gesundheitsministers offenbart: Es gibt zu wenige Dosen. Karl Lauterbach arbeitet nun offenbar daran, den Mangel zu beseitigen.















Berlin - Für die weitere Booster-Impfkampagne Anfang kommenden Jahres fehlen nach Angaben des neuen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach ausreichende Mengen an Impfstoff. „Wir haben einen Impfstoffmangel für das erste Quartal“, sagte der SPD-Politiker den ARD-Tagesthemen am Dienstagabend. Dies habe in einer vorgenommenen Impfstoff-Inventur viele überrascht. „Mich auch“, sagte Lauterbach.

Der Minister arbeitet nach eigenen Worten bereits daran, den Mangel zu beseitigen. „Ich hoffe, dass ich da in den nächsten Tagen eine positive Botschaft übermitteln kann.“ Bemühungen liefen über alle Kanäle, auch direkt zu den Unternehmen, es müsse aber alles EU-konform sein. „Wir müssen hier Geschwindigkeit gewinnen.“